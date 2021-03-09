«Конёк-Горбунок» собрал в российском прокате больше миллиарда рублей

https://static.news.ru/photo/7ef65e60-80ea-11eb-91b9-96000091f725_660.jpg Кадр из фильма «Конек-Горбунок» Фото: Кинокомпания CTB / СТВ

Российский фильм-сказка режиссёра Олега Погодина «Конёк-Горбунок» собрал за 18 дней проката более миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе кинокомпании СТВ.

За это время картину посмотрели более четырёх миллионов человек. Причём по средней посещаемости на сеанс фильм остаётся лидером отечественного кинопроката вторую неделю подряд.

Приключенческий фильм основан на одноимённой сказке Петра Ершова. Лента рассказывает о простом крестьянском парне Иване и о его верном друге — волшебном Коньке-Горбунке.

В сказке заняты актёры Антон Шагин, Паулина Андреева и Михаил Ефремов. Для создания 3D-образа Горбунка были использованы движения, мимика и голос Павла Деревянко.

Фильм вышел на большие экраны 18 февраля. В первые же выходные он стал лидером отечественного кинопроката и собрал 285 млн рублей, писал NEWS.ru.