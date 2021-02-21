Фильм «Конёк-Горбунок» возглавил российский кинопрокат в минувшие выходные

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В минувшие выходные лидером отечественного кинопроката стал российский фильм в жанре фэнтези «Конёк-Горбунок». Он собрал 285 миллионов рублей. Такие данные за период с 18 по 21 февраля приводит портал kinobusiness.com.

Режиссёром картины выступил Олег Погодин. Фильм снят по мотивам сказки Петра Ершова о приключениях крестьянского сына Ивана и друга и помощника Конька-Горбунка. Лента вышла в прокат 18 февраля. Главную роль исполнил Антон Шагин, Горбунка озвучил Павел Деревянко.

Второе место также у российского фильма — комедии «Родные» режиссёра Ильи Аксёнова. Прокат ленты начался 11 февраля, за выходные она собрала 84,5 миллиона рублей. Картина рассказывает о том, как отец семейства, роль которого исполнил Сергей Бурунов, вместе с родными решил отправиться на Грушинский фестиваль и исполнить там свою песню. Семья вынуждена собраться в автопутешествие через всю Россию. В фильме снимались Ирина Пегова, Семён Трескунов и певица Монеточка.

Замыкает тройку лидеров американский мультфильм «Душа», который находится в российском прокате с 21 января и за минувшие выходные собрал 67,1 миллиона рублей. По сюжету, душа учителя музыки попадает в мир, в котором она должна обрести новые мечты и таланты, а затем вновь переродиться в мире людей. Роли озвучивали Джейми Фокс, Тина Фей, Грэм Нортон, Рэйчел Хаус, Анджела Бассетт и другие актеры.

Ранее NEWS.ru писал, что новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет в прокат в России 30 сентября.