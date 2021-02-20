Новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет в России 30 сентября

https://static.news.ru/photo/eb707e20-738b-11eb-9839-96000091f725_660.jpg Кадр из фильма «Не время умирать» Фото: Pinewood Studios

Следующий фильм о похождениях агента британской разведки Джеймсе Бонде «Не время умирать» выйдет на экраны российских кинотеатров 30 сентября. При этом мировая премьера фильма состоится только в октябре.

«Не время умирать» выйдет в российском прокате 30 сентября 2021 года, — сообщили ТАСС в пресс-службе дистрибьютора Universal Piсtures International Russia.

На официальном сайте фильма указано, что мировая премьера, изначально запланированная на апрель 2021 года, состоится 8 октября.

«Не время умирать» станет последним фильмом из цикла кинокартин о Джеймсе Бонде, где главную роль сыграет актёр Дэниел Крэйг. В общей сложности он сыграл агента 007 в пяти фильмах бондианы. Ранее роли Джеймса Бонда играли Шон Коннери, Пирс Броснан, Джордж Лэзенби, Тимоти Далтон и Роджер Мур. Новый фильм станет 25-й по счёту экранизацией шпионских романов писателя Яна Флеминга про Джеймса Бонда.

Ранее NEWS.ru писал, что в сентябре появились слухи о новом кандидате на роль Джеймса Бонда. Им может стать актёр Том Харди.