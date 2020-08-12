Компания Disney переименовала студию 20th Century Fox Television

https://static.news.ru/photo/3e05904a-dd3b-11ea-a55e-fa163e074e61_660.jpg Фото: 20th Century Fox Television/facebook.com

Корпорация Disney изменила название одного из самых известных брендов в киноиндустрии 20th Century Fox Television. Из него пропали слова Century и Fox.

Исчезновение второго слова объясняется нежеланием ассоциироваться с политически ангажированной телесетью Fox News Руперта Мердока, отмечает Би-би-си. Почему в Disney решили избавиться от Century, не уточняется, но скорее всего медиаменеджеры не захотели, чтобы бренд носил название 20th Century Television («Телевидение 20-го века»).

Корпорация также переименовала телестудии: ABC Studios и ABC Signature Studios стали в объединённой ABC Signature, а Fox 21 Television Studios превратилась в Touchstone Television.

Как писал NEWS.ru, американская группа Dixie Chicks объявила, что откажется от своего названия. Теперь коллектив будет называться просто The Chicks.