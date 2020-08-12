Компания Disney переименовала студию 20th Century Fox Television

Корпорация Disney изменила название одного из самых известных брендов в киноиндустрии 20th Century Fox Television. Из него пропали слова Century и Fox.
Исчезновение второго слова объясняется нежеланием ассоциироваться с политически ангажированной телесетью Fox News Руперта Мердока,
Корпорация также переименовала телестудии: ABC Studios и ABC Signature Studios стали в объединённой ABC Signature, а Fox 21 Television Studios превратилась в Touchstone Television.
Как писал NEWS.ru, американская группа Dixie Chicks объявила, что откажется от своего названия. Теперь коллектив будет называться просто The Chicks.
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