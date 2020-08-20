Комедийный сериал «Тед Лассо» от создателя «Клиники» продлили на второй сез

https://static.news.ru/photo/5d2898b2-e2e7-11ea-afac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Warner Bros. Television Distribution

Стриминговый сервис Apple TV+ продлил второй сезон комедийного сериала «Тед Лассо», премьера которого состоялась 14 августа.

О том, что проект получил новые серии стало известно после выхода первых трёх эпизодов, отмечает Variety. Четвёртый выйдет 21 августа.

Сериал получил зрительский рейтинг 97% на портале и агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes. Рейтинг от критиков составляет 84%. Отдельно была отмечена режиссёрская работа звезды сериала «Клиника» Зака Брафа, который поставил несколько эпизодов.

Проект рассказывает о тренере команды по американскому футболу, выступающей за неизвестный канзасский колледж. Его внезапно приглашают в Англию «натаскать» английский профессиональный клуб. Есть одно но: Тед Лассо ничего не понимает в соккере.

Над сериалом работали создатель «Клиники» Билл Лоуренс, один из сценаристов ситкома «Как я встретил вашу маму» Джо Келли, Брендат Хант, известный по проекту «Ки и Пи», и звезда Saturday Night Live Джейсон Судейкис, который также исполнил главную роль в новом сериале, писал NEWS.ru.