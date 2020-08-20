Комедийный сериал «Тед Лассо» от создателя «Клиники» продлили на второй сез

Стриминговый сервис Apple TV+ продлил второй сезон комедийного сериала «Тед Лассо», премьера которого состоялась 14 августа.
О том, что проект получил новые серии стало известно после выхода первых трёх эпизодов,
Сериал
Проект рассказывает о тренере команды по американскому футболу, выступающей за неизвестный канзасский колледж. Его внезапно приглашают в Англию «натаскать» английский профессиональный клуб. Есть одно но: Тед Лассо ничего не понимает в соккере.
Над сериалом работали создатель «Клиники» Билл Лоуренс, один из сценаристов ситкома «Как я встретил вашу маму» Джо Келли, Брендат Хант, известный по проекту «Ки и Пи», и звезда Saturday Night Live Джейсон Судейкис, который также исполнил главную роль в новом сериале, писал NEWS.ru.
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