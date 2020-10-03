Клинт Иствуд начал работать над новым фильмом

https://static.news.ru/photo/ca2f54b0-0609-11eb-b67a-fa163e074e61_660.jpg Клинт Иствуд Фото: Armando Gallo/Global Look Press

Голливудский режиссёр и актёр Клинт Иствуд, известный по фильмам в жанре вестерн, начал работу над новым фильмом, в котором сыграет главную роль.

Новым фильмом Иствуда станет картина «Плачь, Мачо», экранизация романа американского писателя и драматурга Ричарда Нэша, написанного в 1978 году, сообщает «Газета.Ru».

Несмотря на простой в киноиндустрии из-за пандемии коронавируса, команда Иствуда активно работает над подготовкой к съёмкам, отмечается в сообщении. Новый фильм может выйти в прокат уже в конце 2021 года.

Над сценарием к фильму работал Ричард Нэш вместе со сценаристом Ником Шенком. Продюсерами проекта выступают Альберт Руди и Джессика Майер.

На данный момент команда ищет локации для съемок.

Ранее ходили слухи, что главную роль в фильме может сыграть актёр Арнольд Шварценеггер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по классическому вестерну итальянского режиссёра Сердижо Леоне «За пригоршню долларов» с Клинтом Иствудом в главной роли снимут сериал.