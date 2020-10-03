Клинт Иствуд начал работать над новым фильмом

Голливудский режиссёр и актёр Клинт Иствуд, известный по фильмам в жанре вестерн, начал работу над новым фильмом, в котором сыграет главную роль.
Новым фильмом Иствуда станет картина «Плачь, Мачо», экранизация романа американского писателя и драматурга Ричарда Нэша, написанного в 1978 году,
Несмотря на простой в киноиндустрии из-за пандемии коронавируса, команда Иствуда активно работает над подготовкой к съёмкам, отмечается в сообщении. Новый фильм может выйти в прокат уже в конце 2021 года.
Над сценарием к фильму работал Ричард Нэш вместе со сценаристом Ником Шенком. Продюсерами проекта выступают Альберт Руди и Джессика Майер.
На данный момент команда ищет локации для съемок.
Ранее ходили слухи, что главную роль в фильме может сыграть актёр Арнольд Шварценеггер.
Ранее NEWS.ru сообщал, что по классическому вестерну итальянского режиссёра Сердижо Леоне «За пригоршню долларов» с Клинтом Иствудом в главной роли снимут сериал.
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