https://static.news.ru/photo/d9aef55c-c2a4-11e9-bf32-fa163e074e61_660.jpg Кит Харингтон Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Актёр Кит Харингтон, исполнивший одну из главных ролей в фэнтезийной ТВ-саге «Игра престолов», поделился впечатлениями после съёмок. Харингтон рассказал, что главным испытанием для него стали полёты на драконах.

Актёр сообщил изданию The Hollywood Reporter , что для съёмок полётов на гигантских ящерах использовался объект, похожий на гимнастического «козла», на который потом накладывали спецэффекты. Верхом на «козле» актёру пришлось провести больше времени, чем заняли съёмки всего эпизода «Битва бастардов».

По словам Харингтона, эта часть кинопроцесса не имела ничего общего с актёрской профессией и больше напоминала пытку.

Никому не рекомендую<...> сомневаюсь, что теперь вообще смогу иметь детей, — отметил актёр.

Харингтон добавил, что проникся сочувствием к своей коллеге Эмилии Кларк, которой по сюжету пришлось больше всех летать на драконах.

News.ru ранее писал, что завершение съёмок «Игры престолов» избавило от стресса автора оригинального книжного цикла «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина. Писатель заявил, что ему приходилось постоянно испытывать давление из-за необходимости быстрее выпустить финальный том, пока сериал находился в эфире. Мартин добавил, что резкая реакция части зрителей на концовку сериала не повлияет на сюжет книжной серии.