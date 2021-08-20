Кинокритик высказался об основных претендентах на роль Джеймса Бонда

Кинокритик Роман Григорьев в беседе с NEWS.ru высказался о главных, по версии зрителей, претендентах на роль следующего Джеймса Бонда: Томе Харде и Симу Лю.

Том Харди не подойдёт. Это разбитной хулиган, который скорее может дать кому-то в морду в баре, но играть человека, состоящего на службе у её величества он не может: в нём нет благородства и тонкой кости, — заявил Григорьев.

Он подчеркнул, что образ Джеймса Бонда — это непререкаемый символ мужественности, благородства, риска, смелости и готовности пойти на подвиг. Более того, Бонд должен быть секс-символом для женщин, а в новых реалиях, возможно, и для мужчин, считает Григорьев.

Том Харди, по мнению кинокритика, слишком «уличный» для величественного агента 007. Главный претендент 2021 года Симу Лю, по версии букмекерской конторы Ladbrokes, тоже вряд ли полюбится зрителям в роли Бонда. Григорьев заявил, что в «нём трудно угадать какие-либо характерные черты», при этом однако подчеркнув, что «крепкого мужского плеча», столь необходимого для этого амплуа, у азиатского актёра «нет напрочь».

Григорьев добавил, что нынешний Джеймс Бонд — Дэниел Крейг — тоже не справляется со своей задачей, сильно уступая в убедительности своим предшественникам: Тимоти Далтону, Шону Коннери и Пирсу Броснану. По мнению кинокритика, основной причиной провала Крейга на роль Бонда стал недостаток мужественности у голливудской звезды.

Ранее сообщалось, что звезда нового блокбастера Marvel получил наибольшую поддержку зрителей в голосовании за лучшего претендента на роль следующего Джеймса Бонда.