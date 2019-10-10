Режиссёром спин-оффа кинофраншизы о похождениях наёмного убийцы станет Лен Уайзман, Киану Ривз выступит в качестве исполнительного продюсера ленты.
Уайзман известен по фильмам «Вспомнить всё», «Другой мир» и сериалам «Сонная лощина», «Люцифер» и «Болотная тварь». Как и в первом «Джоне Уике», основной сюжетной линией «Балерины» станет месть. Информации о том, появится ли в фильме герой Киану Ривза, пока нет, передаёт
Как писал News.ru ранее, кинокомпании Warner Bros. Pictures Group планирует приступить к съёмкам четвёртой части легендарного фильма «Матрица». Об этом сообщил глава киностудии Тоби Эммерих.
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