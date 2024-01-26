Кощей — враг Киева, Пальто — в «Зените»: последние новости о «Слове пацана»

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актера Никиту Кологривого внесли в базу украинского «Миротворца», а Леон Кемстач попробовал себя в роли футболиста петербургского «Зенита». Какие последние новости о сериале «Слово пацана» 26 января, будет ли второй сезон?

Что Пальто делает в «Зените»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» в своем Telegram-канале опубликовал несколько видеороликов с актером Леоном Кемстачем, который сыграл Андрея Васильева по прозвищу Пальто в популярном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Как отмечается, молодой артист принял участие в тренировочном процессе действующего чемпиона России. В настоящее время «Зенит» проводит зимние сборы в столице ОАЭ Абу-Даби.

Сам Кемстач записал видеосообщение в футболке сине-бело-голубых, сделав отсылку к фразе, которая появляется в Telegram-канале «Зенита» в качестве анонса предстоящих трансферов футболистов.

«Спишь? Пацаны не спят», — сказал звезда «Слова пацана».

На опубликованных «Зенитом» кадрах Кемстач получает указания от главного тренера команды Сергея Семака, принимает участие в беговых упражнениях и работает с мячом вместе с игроками петербургского клуба. Кроме того, Леон прошел через традиционный тоннель из футболистов и персонала «Зенита» — так в команде из Северной столицы встречают новичков или поздравляют с каким-либо радостным событием.

Фото: t.me/leon_kemstach_official

Вместе с Кемстачем сборы «Зенита» посетил известный блогер и пранкер Субо (настоящее имя — Субхан Мамедов).

Какую песню из «Слова пацана» спел Пальто с Бастой

Ранее Кемстач выступил на концерте в Дубае вместе с рэпером Бастой (Василий Вакуленко). Музыкант разместил на своей странице в соцсети соответствующее видео с мероприятия. На кадрах видно, как он исполняет кавер на песню «На заре», которая звучала в «Слове пацана», а юный актер танцует рядом с ним и подпевает.

Выступление Басты проходило на открытой сцене. Рэпер дал концерт в честь открытия своего ресторана в ОАЭ.

Почему Кощей стал врагом Украины

Актера Никиту Кологривого, исполнившего в «Слове пацана» роль Кощея, внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Среди причин, по которым артист оказался на этом ресурсе, указаны «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также поддержка РФ. Кроме того, Киев обвинил Кологривого в «сознательном нарушении границ Украины», поскольку он принимал участие в съемках сериала «Черная весна» на территории Крыма.

На сайте опубликованы личные данные актера, а также его бывшей жены — актрисы Александрины Питиримовой. Датой внесения Кологривого в базу значится 29 декабря 2023 года.

Ранее звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый высказался в поддержку российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Никита Кологривый

Будет ли второй сезон «Слова пацана»

Леон Кемстач в интервью порталу «Сноб» рассказал, ожидается ли второй сезон сериала «Слово пацана». По его словам, актеры еще сами не знают о возможном продолжении ленты. Юный артист предположил, что о судьбе второго сезона «Слова пацана» одновременно узнают все.

«На данный момент второй сезон обсуждается на встречах режиссера со сценаристами и продюсерами, но точного ответа пока нет. Поэтому, похоже, про то, будет продолжение или нет, все мы узнаем одновременно. Но даже если его не будет, я уверен, этот сериал всем запомнится надолго», — сказал исполнитель роли Пальто.

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