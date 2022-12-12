Как Казанова «бабёнку» Екатерину II соблазнял: чем интересен сериал Первого Дворцовый переворот, масонский заговор и роскошные интерьеры в новом сериале «Казанова в России. Тайная миссия»

Фото: Пресс-служба Первого канала

Иван Босильчич (Казанова) в сериале «Казанова в России. Тайная миссия»

12 декабря на Первом канале стартует показ сериала «Казанова в России. Тайная миссия» про знаменитого героя-любовника Джакомо Казанову. Его имя давно стало нарицательным, но авторы сериала Анатолий Чижиков и Алексей Тимм не стали чрезмерно увлекаться личными страстями итальянца и сняли красочную историю про путешествие Казановы по царской России с дворцовыми интригами и детективным сюжетом. В ролях сплошь звезды — Вениамин Смехов, Артем Ткаченко, Валерий Баринов, Марьяна Спивак, Эмилия Спивак, Дмитрий Лысенков. Знаменитого авантюриста сыграл сербский актер Иван Босильчич. Чем еще интересен сериал — в материале NEWS.ru.

История Джакомо Казановы вдохновляет кинематографистов по всему миру. С середины ХХ века мастера разных калибров снимали свою версию жизни знаменитого итальянского авантюриста и героя-любовника. Но еще ни один из режиссеров не брался за путешествие Казановы по землям русским. На эту задумку автора сценария и продюсера Анатолия Чижикова натолкнули переизданные шесть лет назад мемуары итальянца. До этого момента в известной рукописи отсутствовала одна глава — путешествие Джакомо в Петербург и Москву во время правления Екатерины Великой, когда он купил крепостную девочку и обучил ее благородным манерам.

Фото: Пресс-служба Первого канала Иван Босильчич (Казанова) и Мария Скуратова (Татьяна) в сериале «Казанова в России. Тайная миссия»

События сериала «Казанова в России. Тайная миссия» переносят зрителя в 1762 год. За час до вступления на престол будущая императрица Екатерина II (Марьяна Спивак) под давлением графа Воронцова (Валерий Кухарешин) подписывает секретный документ. Отныне Екатерина обязуется вернуть трон сыну Павлу, когда тот достигнет совершеннолетия. Но спустя два года спрятанный в сейфе рычаг давления похищают и выставляют на тайный аукцион. Обзавестись компроматом на главу Российской империи хотят все сильные мира сего. Особенно итальянцы.

Одним из претендентов на бумагу становится Ватикан во главе с папой римским Климентом XIII (Валерий Баринов), который, подозревая масонский заговор, отправляет в Россию шпиона Джованни Мануччи (Артем Ткаченко). В то же время венецианский сенатор Матео Брагадин (Вениамин Смехов) спасает своего пасынка Джакомо Казанову от мучительных последствий очередных любовных похождений и высылает 40-летнего авантюриста к русским. Ведь только он может очаровать сразу двух «бабёнок»: императрицу и похитительницу того самого документа.

Остроты политической охоте добавляют личные счеты Казановы и Мануччи, чьих сестер соблазнил и осквернил знаменитый на всю Европу авантюрист. Так и начинаются невероятные приключения итальянцев в России. На протяжении всего сериала его создатели обещают показать не только смертельно опасные приключения и любовные истории, но и абсурдную комедию, мистику и даже триллер.

Не стоит воспринимать наш фильм «Казанова в России. Тайная миссия» как байопик, несмотря на многие подтвержденные факты из жизни героев. Наш сериал — это поклон ушедшим и непревзойденным мастерам, казалось бы, легкого жанра ироничной комедии Григорию Горину и Марку Захарову. Как получилось — не обессудьте, — говорит Анатолий Чижиков.

За 12 серий зрители увидят все штампы псевдоиностранных комедий положений и костюмированных сериалов. Жаль только, что песен не поют, как в «Трех мушкетерах». Зато, наблюдая публичную порку крестьян за нежелание сажать заморский картофель, Казанова рекомендует им тушить корнеплод в испанском вине с добавлением мускатного ореха. Не менее забавно выглядит и певец-кастрат в ироничном исполнении Дмитрия Лысенкова, который, несмотря на комичный внешний вид, занимает важное положение в итальянской шпионской сети. Вдоволь куражится над своим персонажем и главный антагонист Казановы Мануччи в исполнении Артема Ткаченко. Он с упоением отыгрывает месть, заговор, интриги, прикрываясь теплыми мехами в стране дикарей. Вот только на российском дворе лето. Но от этого состоятельному итальянцу теплее не становится.

Фото: Пресс-служба Первого канала Иван Босильчич (Казанова) и Марьяна Спивак (Екатерина II) в сериале «Казанова в России. Тайная миссия»

По словам режиссера Ильи Чижикова, на роль Казановы изначально искали иностранца, желательно итальянца: съемочной группе важна была не только природная харизма, но и акцент. Выбор пал на актера из Сербии Ивана Босильчича, который уже сыграл в нескольких крупных российских проектах.

Про Джакомо Казанову до начала съемок я знал только то, что его имя, как и Дон Жуана, является символом величайшего любовника всех времен — и ничего больше. Между тем, когда начал изучать его биографию, понял, что герой существенно интереснее известного черно-белого образа. Мне открылась многогранность его личности: Казанова был писателем, хирургом, полиглотом, изобретателем, педагогом, военным, музыкантом и шпионом. Больше всего меня заинтриговало понимание того, что его мемуары, по сути, являются его исповедью — как будто он исповедуется перед священником. Я увидел в этом добродетель и какое-то покаяние, большую тоску и надежду на любовь. В итоге и мой Казанова получился именно таким, — рассказал Босильчич.

Исполнитель одной из главных ролей Вениамин Смехов предстал в привычном для зрителей образе графа де ля Фера из «Трех мушкетеров» или мистического Воланда, которого играл в Театре на Таганке. Среди женских работ выделяются 27-летняя Мария Скуратова, сыгравшая воспитанницу Казановы, которая меняется до неузнаваемости — от дерзкой крестьянки до умелой дворцовой интриганки, и Марьяна Спивак, чья Екатерина II сочетает властность и хрупкость в одном лице.

Фото: Пресс-служба Первого канала Вениамин Смехов (Брагадин) в сериале «Казанова в России. Тайная миссия»

Сериал умело балансирует на увлекательном сюжете и откровенной комедии, создавая предновогодний водевиль к праздничному столу. Последняя серия проекта «Казанова в России. Тайная миссия» выйдет как раз 29 декабря.