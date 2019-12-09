Фильм «Ирландец» американского режиссёра Мартина Скорсезе стал лидером по количеству номинаций кинопремии «Выбор критиков».
Гангстерская драма претендует сразу на 14 наград, в том числе «Лучший фильм»,
Конкуренцию «Ирландцу» за звание фильма года составят девать кинолент, среди которых «1917», «Ford против Ferrari», «Кролик Джоджо», «Джокер», «Маленькие женщины», «Брачная история», «Однажды в... Голливуде», «Паразиты» и «Неогранённые драгоценности».
Роберт Де Ниро, сыгравший в картине Скорсезе, получил номинацию «Лучший актёр» вместе с Антонио Бандерасом, Леонардо Ди Каприо, Адамом Драйвером, Эдди Мёрфи, Хоакином Фениксом и Адамом Сендлером.
Джо Пеши и Аль Пачино, также принявшие участие в «Ирландце», претендуют на звание лучшего актёра второго плана. Вместе с ними в категории отмечены Уиллем Дефо, Том Хэнкс, Энтони Хопкинс и Брэд Питт.
Сам Скорсезе претендует на титул режиссёра года вместе с Квентином Тарантино, Ноа Баумбахом, Гретой Гервиг, Пон Чжун Хо, Сэмом Мендесом и братьями Сафди.
Как писал NEWS.ru, фильм «Ирландец» стал фильмом года по версии Национального совета кинокритиков США.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен