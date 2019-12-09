https://static.news.ru/photo/fed21eac-1a62-11ea-ac5a-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Ирландец» Фото: netflix.com

Фильм «Ирландец» американского режиссёра Мартина Скорсезе стал лидером по количеству номинаций кинопремии «Выбор критиков».

Гангстерская драма претендует сразу на 14 наград, в том числе «Лучший фильм», сообщает Variety.

Конкуренцию «Ирландцу» за звание фильма года составят девать кинолент, среди которых «1917», «Ford против Ferrari», «Кролик Джоджо», «Джокер», «Маленькие женщины», «Брачная история», «Однажды в... Голливуде», «Паразиты» и «Неогранённые драгоценности».

Роберт Де Ниро, сыгравший в картине Скорсезе, получил номинацию «Лучший актёр» вместе с Антонио Бандерасом, Леонардо Ди Каприо, Адамом Драйвером, Эдди Мёрфи, Хоакином Фениксом и Адамом Сендлером.

Джо Пеши и Аль Пачино, также принявшие участие в «Ирландце», претендуют на звание лучшего актёра второго плана. Вместе с ними в категории отмечены Уиллем Дефо, Том Хэнкс, Энтони Хопкинс и Брэд Питт.

Сам Скорсезе претендует на титул режиссёра года вместе с Квентином Тарантино, Ноа Баумбахом, Гретой Гервиг, Пон Чжун Хо, Сэмом Мендесом и братьями Сафди.

Как писал NEWS.ru, фильм «Ирландец» стал фильмом года по версии Национального совета кинокритиков США.