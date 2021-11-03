Худший фильм в истории Marvel: «Вечные» и Джоли разочаровали зрителей

8 ноября в российском прокате появится (если регионы не продлят режим нерабочих дней) 26-й фильм киновселенной Marvel о супергероях, представляющих инопланетную расу. Режиссёром фантастической ленты стала Хлои Чжао, чья «Земля кочевников» завоевала премию «Оскар» в шести номинациях («Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучшая актриса» и др.). В главных ролях снялись Джемма Чан, Сальма Хайек, Анджелина Джоли, Ричард Мэдден, Кумэйл Нанджиани и другие. Несмотря на масштабные амбиции, звёздный каст и качественную рекламную кампанию, «Вечные» погрязли в супергеройских клише и лишились важной изюминки Marvel — экшена сцен. Почему критики назвали новый фильм киновселенной «худшим в истории студии», выяснил NEWS.ru.

«Вечные» — новая эпоха Marvel

Сюжет «Вечных» разворачивается вокруг команды сверхлюдей, которые прибыли на Землю за 7000 лет до наших дней, чтобы защитить её от нашествия межпланетных хищников — Девиантов. Супергерои обладают божественными силами, помогают людям, однако стараются без необходимости не вмешиваться в их дела. Цель Вечных — очистить Землю от Девиантов. Выполнив задачу и в ожидании приказа лететь домой они проведут на планете людей ещё сотни лет, разбежавшись по разным её уголкам. Завязка проста, однако для её объяснения в начале фильма используется расположенный на чёрном фоне банальный текст.

Перед просмотром «Вечных» нужно понимать, что это не прямое продолжение линии прежних фильмов Marvel, а новое начало. Поскольку эпоха «Мстителей» плавно подошла к концу, а многие экранные персонажи сложили с себя супергеройские полномочия (Крис Эванс, Роберт Дауни — младший), студии нужно было искать свежую кровь. Новыми героями были выбраны «Вечные», о которых широкий зритель ничего не знал вплоть до старта съёмок. Этот фильм должен стать началом другой истории киновселенной Marvel, так что на Хлои Чжао легла большая ответственность.

Вместо экшена — рефлексия героев

Авторский стиль режиссёра в фильме прослеживается чётко: Чжао любит размеренное кино на фоне натуралистических картин, пейзажей и тихих городов. Даже показанный в фильме Лондон напоминает обычную провинцию. Режиссёр выстроила в ленте медитативную атмосферу, подчеркнув её спокойными сценами, плавными переходами и постоянной рефлексией героев о прошлом.

Чжао сделала акцент не на экшен-сценах, а на самих персонажах, выдвинув их на первый план. В центре ленты — размышления, отношения с друзьями, любовные треугольники, тема отцов и детей. И такой подход для супергеройского кино не только новый, но даже опасный. Из-за своей чрезмерной эмоциональности «Вечные» рискуют потерять ту часть аудитории, которая пришла в кинотеатр за драками, погонями, масштабными сражениями.

При этом ставшие акцентными отношения и переживания персонажей выглядят в ленте слишком прилизанными. Герои могут предавать друг друга, а уже в следующем кадре по-диснеевски великодушно прощать изменников.

Зачем Джоли задвинули на второй план?

«Вечные» можно назвать одним из самых масштабных фильмов Marvel. Создатели уместили на экране разные периоды земной цивилизации, начиная с древнего Вавилона и Мексики времён ацтеков и заканчивая разрушенной Хиросимой. Все исторические события показаны в виде флешбэков, отсылая зрителей к истокам «Вечных». Однако даже такое рваное и неровное повествование не помешало медитативной составляющей картины.

Во всей этой исторической каше, которая выглядит довольно внушительно, на представление главных героев банально не остаётся времени. Одна из основных проблем «Вечных» состоит именно в персонажах: их слишком много для одного фильма. Из-за этого хронометраж неоправданно растянут, а некоторые герои не запоминаются и выглядят как говорящие декорации.

Удивительно, что к числу этих декораций можно отнести и персонажа Анджелины Джоли — Фину, богиню войны. Она сильна, красива и смотрелась довольно эффектно на постерах к фильму. Во время рекламной кампании авторы пытались выдвигать Джоли на первый план, создавая иллюзию важности её героини в фильме. Однако на деле Фина не оправдала ожиданий, представ молчаливой и не слишком нужной для сюжета.

В этом смысле «Вечные» повторили ошибку «Лиги справедливости», показав неподготовленному зрителю в одном фильме сразу нескольких новых героев. Ведь Marvel всегда знакомил фанатов с персонажами сначала в сольных картинах, а уже затем объединял их в одной масштабной ленте. Этот шаг выгоден в том числе с финансовой точки зрения — зритель охотнее пойдёт смотреть на полюбившихся героев, чем на незнакомцев.

Основой сюжета стали отношения Серси (Джемма Чан) и Икариса (Ричард Мэдден), которые, в отличие от остальных персонажей, смогли раскрыть свои характеры, пусть даже немного скучные.

Супергеройские клише, геи и андрогины

В фильме, несмотря на спокойную атмосферу, есть несколько неожиданных твистов (сюжетных поворотов), которые могут приятно удивить на фоне размеренного повествования. Кроме того, серьёзные темы отношений и рефлексия на тему «Большая сила — большая ответственность» разбавлены качественным юмором. За шутки в ленте по большей части отвечает герой Кумэйла Нанджиани (Кинго).

В ленте есть множество отсылок к «Мстителям», Железному Человеку и Тору, с которым Кинго, как оказалось, дружил с детства, что порадует фанатов киновселенной. Действие «Вечных» происходит сразу после того, как Мстители одолели Таноса и вернули к жизни половину человечества. Новые герои объяснят, почему не вмешались в битву с суперзлодеем.

Критики обратили внимание, что «Вечным» не удалось избежать супергеройских клише. Фильм построен на пресловутом командном духе и нераскрытом потенциале. Начиная с раскола в «семье» супергероев и заканчивая супергеройским «всепрощением», зрителя не отпускает чувство дежавю.

«Вечные» представляют собой местами глубокую, спокойную, юморную историю супергероев о любви, семье и рефлексии. Среди плюсов критики отмечают также инклюзивность ленты: главными героями стали белые, азиаты, темнокожие, латиноамериканки. В фильме также появляются гей и андрогинный подросток. И эти факторы лишний раз подтверждают, что новая эпоха Marvel будет иметь мало общего с прежней.