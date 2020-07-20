Кино

Google посвятил дудл Лиозновой, снявшей «Семнадцать мгновений весны»

14:49, 20 июля 2020 10
Фото: imago stock&people via www.imago/Global Look Press

Компания Google посвятила выпустила дудл, посвящённый советскому режиссёру Татьяне Лиозновой, снявшей многосерийный фильм «Семнадцать мгновений весны» и картины «Три тополя на Плющихе» и «Карнавал». 20 июля отмечается 96 лет со дня рождения артистки.

Рисунок создала московская художница Света Муллари. На нём показаны кинематографистка, смотрящая в объектив камеры, освещение для съёмочных площадок и главная героиня фильма «Карнавал».

Изображение вдохновлено фотографиями и видеозаписями той эпохи, а сам дудл выполнен в стиле советских плакатов.

Татьяна Лиознова родилась в Москве в 1924 году и после окончания школы поступила в Московский авиационный институт, а через семестр ушла из него во Всероссийский государственный институт кинематографии, где обучалась на одном курсе с Сергеем Бондарчуком и Кларой Лучко.

В апреле корпорация Google выпустила серию дудлов, посвящённых тем, кто продолжает работать во время пандемии коронавируса. Интерактивные рисунки будут появляться каждый день с 6 по 17 апреля на сайте поисковика, писал NEWS.ru.

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