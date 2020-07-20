Google посвятил дудл Лиозновой, снявшей «Семнадцать мгновений весны»

https://static.news.ru/photo/e9b0a424-ca81-11ea-b17b-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people via www.imago/Global Look Press

Компания Google посвятила выпустила дудл, посвящённый советскому режиссёру Татьяне Лиозновой, снявшей многосерийный фильм «Семнадцать мгновений весны» и картины «Три тополя на Плющихе» и «Карнавал». 20 июля отмечается 96 лет со дня рождения артистки.

Рисунок создала московская художница Света Муллари. На нём показаны кинематографистка, смотрящая в объектив камеры, освещение для съёмочных площадок и главная героиня фильма «Карнавал».

Happy birthday to Russian director, screenwriter, & professor Tatyana Lioznova



A pioneer for women in Russian cinema, she is widely known for the thriller TV series "Seventeen Moments of Spring" #GoogleDoodle by guest artist Sveta Mullari https://t.co/yn9IWIjmwy pic.twitter.com/eSRUZtKBT5 — Google Doodles (@GoogleDoodles) July 20, 2020

Изображение вдохновлено фотографиями и видеозаписями той эпохи, а сам дудл выполнен в стиле советских плакатов.

Татьяна Лиознова родилась в Москве в 1924 году и после окончания школы поступила в Московский авиационный институт, а через семестр ушла из него во Всероссийский государственный институт кинематографии, где обучалась на одном курсе с Сергеем Бондарчуком и Кларой Лучко.

В апреле корпорация Google выпустила серию дудлов, посвящённых тем, кто продолжает работать во время пандемии коронавируса. Интерактивные рисунки будут появляться каждый день с 6 по 17 апреля на сайте поисковика, писал NEWS.ru.