Главой Госфильмофонда стала Елена Филатова

https://static.news.ru/photo/26baa298-9058-11ea-b2aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Елена Филатова возглавила ФГБУК «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации» (Госфильмофонд). Контракт с прошлым директором организации Николаем Малаковым был расторгнут 30 апреля 2020 года.

Филатова родилась 5 сентября 1972 года. Она окончила Московский электротехнический техникум со специальностью «техник-программист» и Институт бизнеса и права со специальностью «управление предприятием», сообщает ТАСС.

Ранее длительное время Филатова занимала руководящие должности в вещательных компаниях «Звезда» и «Московия». На Первом канале и ВГТРК работала исполнительным продюсером прямых трансляций. Также она выступила директором ряда документальных фильмов и шоу для федеральных каналов.

Николай Малаков возглавлял Госфильмофонд с февраля 2019 года, писал NEWS.ru.