Главой Госфильмофонда стала Елена Филатова

Елена Филатова возглавила ФГБУК «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации» (Госфильмофонд). Контракт с прошлым директором организации Николаем Малаковым был расторгнут 30 апреля 2020 года.
Филатова родилась 5 сентября 1972 года. Она окончила Московский электротехнический техникум со специальностью «техник-программист» и Институт бизнеса и права со специальностью «управление предприятием»,
Ранее длительное время Филатова занимала руководящие должности в вещательных компаниях «Звезда» и «Московия». На Первом канале и ВГТРК работала исполнительным продюсером прямых трансляций. Также она выступила директором ряда документальных фильмов и шоу для федеральных каналов.
Николай Малаков возглавлял Госфильмофонд с февраля 2019 года, писал NEWS.ru.
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