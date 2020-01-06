https://static.news.ru/photo/008968ca-3216-11ea-86e1-fa163e074e61_660.jpg Квентин Тарантино Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Квентин Тарантино и Мартин Скорсезе номинированы на приз Гильдии режиссёров США за фильмы «Однажды в... Голливуде» и «Ирландец» соответственно. Об этом 8 января объявили организаторы премии.

Также претендентами на награду являются Пон Чжун Хо с картиной «Паразиты» и Тако Вайтити с «Кроликом Джоджо». Кроме того, на приз номинирован режиссёр Сэм Мендес за историческую драму «1917».

Гильдия наградит премией создателя одной из художественных лент в категории «Дебютная работа». Претендентами на получение награды в указанной номинации являются Мати Дион за фильм «Атлантика», Альма Харель («Лапочка»), Мелина Мацукас («Квин и Слим») и не только, сообщает РИА Новости.

Премию Гильдии кинорежиссёров США утвердили в 1938 году. В настоящее время награда вручается в 11 категориях.

Как ранее писал NEWS.ru, пользователи социальной сети Twitter возмутились списком номинантов на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Первые места по количеству номинаций достались картинам «Джокер», «1917», «Ирландец», «Однажды в... Голливуде».