Генри Кавилл сыграет в фильме о «величайшем шпионе в мире»

Британский актёр Генри Кавилл («Ведьмак», «Бэтмен против Супермена») сыграет в ленте режиссёра Мэттью Вона «Аргайл» про «величайшего шпиона в мире». В проекте также примут участие Сэм Рокуэлл («Три билборда», «Зелёная миля»), Сэмюэл Л. Джексон («Мстители», «Криминальное чтиво») и Дуа Липа. Для последней роль в картине станет дебютной, она также исполнит заглавную песню к кинополотну, передаёт портал Observer.

Производство начнётся в августе 2021-го. Фильм основан на одноимённом романе писательницы Элли Конвей, однако книга ещё не опубликована — она выйдет в свет в 2022-м. В центре сюжета тайный агент, оказавшийся в кругосветном путешествии.

Проект, судя по всему, не сильно отличается от другой франшизы Вона — Kingsman. «Аргайл», вероятно, получит минимум два сиквела. Сценарий напишет Джейсон Фукс («Чудо-женщина», «Ледниковый период: Континентальный дрифт»).

Когда я прочитал черновой вариант рукописи, я почувствовал, что это самая невероятная и оригинальная шпионская франшиза со времён книг Яна Флеминга 50-х годов [про Джеймса Бонда], — отметил Вон.

Накануне Кавилл показал подписчикам в социальной сети Instagram новый тизер второго сезона фэнтези-сериала «Ведьмак». Видео посвящено его персонажу и главному герою саги — Геральту из Ривии. О сюжете почти ничего не известно. На кадрах ролика — несколько сцен с Геральтом в разных локациях.

Ранее Генри Кавилл не исключил, что сыграет представителя клана Маклаудов в ремейке «Горца». Режиссёр картины Чад Стахелски ведёт переговоры со звездой по поводу участия в проекте. Артист известен ролями Ведьмака и Супермена.