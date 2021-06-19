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Генри Кавилл показал второй тизер нового сезона «Ведьмака»

09:54, 19 июня 2021
Генри Кавилл Генри Кавилл Фото: Alex Edelman/The Photo Access/Global Look Press

Британский актёр Генри Кавилл показал подписчикам в социальной сети Instagram новый тизер второго сезона фэнтези-сериала «Ведьмак». Видео посвящено его персонажу и главному герою саги — Геральту из Ривии.

О сюжете почти ничего не известно. На кадрах ролика — несколько сцен с Геральтом в разных локациях. Легендарный бродячий охотник на чудовищ везде стоит с мечом, словно ожидая нападения или кого-то разыскивая.

Недавно Netflix показал в Twitter фанатам 11-секундный тизер ко второму сезону «Ведьмака». В нём нет главного героя — Геральта из Ривии, которого сыграл британский актёр Генри Кавилл, однако в кадре несколько раз появляется Цири — королева Цинтры и внучка обаятельной королевы Калантэ, которая так понравилась зрителям первого сезона. Хрупкая девочка, которая появилась в первой части саги, выросла в прекрасную девушку, что, конечно, заметили фанаты.

Ранее Генри Кавилл не исключил, что сыграет представителя клана Маклаудов в ремейке «Горца». Режиссёр картины Чад Стахелски ведёт переговоры со звездой по поводу участия в проекте. Артист известен ролями Ведьмака и Супермена.

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