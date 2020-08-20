Генри Кавилл показал фото со съёмок второго сезона «Ведьмака»

https://static.news.ru/photo/3fb1aa22-e386-11ea-b168-fa163e074e61_660.jpg Фото: The Witcher Netflix/facebook.com

Британский актёр Генри Кавилл поделился фотографией со съёмок сериала «Ведьмак», созданного по одноимённой серии романов польского автора Анджея Сапковского. 17 августа возобновилась работа над проектом.

Кавилл опубликовал снимок, на котором он сидит перед зеркалом в гримёрке, пока специалисты снимают с него парик, который придавал ему образ Геральта.

В этом году без накладной лысины. Всего несколько фунтов медицинской ленты двух видов и немного клея <...> Удаление грима — это радость, — написал артист.

Съёмки сериала были приостановлены в марте из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. После возвращения работа займёт примерно 5–6 месяцев. Съёмки пройдут в Великобритании при соблюдении рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru.