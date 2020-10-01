Гай Ричи создаст сериал по мотивам «Джентльменов»

Компания Miramax запустила в производство сериал, основанный на фильме «Джентльмены» британского режиссёра Гая Ричи. Он также выступит сценаристом и постановщиком нового проекта.
Подробности сюжета и актёрский состав пока не раскрываются,
Фильм рассказывает об американском экспате Микки Пирсоне, который торгует марихуаной в Лондоне. Устав заниматься этим бизнесом, он решает выйти из игры, а авторитеты из его окружения начинаются бороться за его наркоимперию.
Картина вышла в начале 2020 года и заработала $115 млн при бюджете в $22 млн.
Как писал NEWS.ru, британский актёр Джейсон Стейтем снова объединит силы с Гаем Ричи. Он снимется в шпионском триллере кинематографиста «Пять глаз».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен