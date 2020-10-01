Гай Ричи создаст сериал по мотивам «Джентльменов»

https://static.news.ru/photo/6740f2c6-0485-11eb-a6bb-fa163e074e61_660.jpg Гай Ричи Фото: Dave Starbuck, via imago-images.de/Global Look Press

Компания Miramax запустила в производство сериал, основанный на фильме «Джентльмены» британского режиссёра Гая Ричи. Он также выступит сценаристом и постановщиком нового проекта.

Подробности сюжета и актёрский состав пока не раскрываются, сообщает Deadline. Отмечается, что лента «Джентльмены» изначально задумывалась как многосерийный проект.

Фильм рассказывает об американском экспате Микки Пирсоне, который торгует марихуаной в Лондоне. Устав заниматься этим бизнесом, он решает выйти из игры, а авторитеты из его окружения начинаются бороться за его наркоимперию.

Картина вышла в начале 2020 года и заработала $115 млн при бюджете в $22 млн.

Как писал NEWS.ru, британский актёр Джейсон Стейтем снова объединит силы с Гаем Ричи. Он снимется в шпионском триллере кинематографиста «Пять глаз».