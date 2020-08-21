«Фредди Крюгер» посоветовал российский фильм с Оксаной Акиньшиной

https://static.news.ru/photo/77d50ee4-e412-11ea-8e49-fa163e074e61_660.jpg Фото: New Line Cinema/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Американский актёр Роберт Инглунд, который известен по роли Фредди Крюгера в фильмах «Кошмар на улице Вязов», посоветовал своим подписчикам в социальной сети Twitter российский фильм «Спутник».

Starving for summer Sci-Fi? Check out the dark Russian alien film SPUTNIK now streaming. Oksana Akinshina is mesmerizing pic.twitter.com/7vOlOuIjBG — Robert B. Englund (@RobertBEnglund) August 20, 2020

Особенно актёр подчеркнул игру актрисы Оксаны Акиньшиной, сообщает teleprogramma.pro.

Жаждете летней научной фантастики? Посмотрите мрачный русский фильм «Спутник», который сейчас транслируется. Оксана Акиньшина завораживает, — привели слова Роберта Инглунда на портале.

Отмечается, что российский фильм «Спутник» вышел в зарубежных кинотеатрах в середине августа 2020 года.

Главные роли в фильме исполнили Оксана Акиньшина, Пётр Фёдоров, Антон Васильев, Павел Устинов и Фёдор Бондарчук.

Как писал NEWS.ru ранее, за первый месяц онлайн-проката российский триллер «Спутник» собрал 1 млн просмотров. Фильм вышел 23 апреля на стриминговых сервисах. Фильм стал самым популярным отечественным релизом 2020 года на всех платформах.