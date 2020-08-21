«Фредди Крюгер» посоветовал российский фильм с Оксаной Акиньшиной

Особенно актёр подчеркнул игру актрисы Оксаны Акиньшиной, сообщает teleprogramma.pro.
Жаждете летней научной фантастики? Посмотрите мрачный русский фильм «Спутник», который сейчас транслируется. Оксана Акиньшина завораживает, — привели слова Роберта Инглунда на портале.
Отмечается, что российский фильм «Спутник» вышел в зарубежных кинотеатрах в середине августа 2020 года.
Главные роли в фильме исполнили Оксана Акиньшина, Пётр Фёдоров, Антон Васильев, Павел Устинов и Фёдор Бондарчук.
Как писал NEWS.ru ранее, за первый месяц онлайн-проката российский триллер «Спутник» собрал 1 млн просмотров. Фильм вышел 23 апреля на стриминговых сервисах. Фильм стал самым популярным отечественным релизом 2020 года на всех платформах.