Фильм «Текст» признали лучшим по версии Премии АПКиТ

https://static.news.ru/photo/4ac88ad8-a377-11ea-9fd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Постер фильма «Текст»/kinopoisk.ru

Ассоциация продюсеров кино и телевидения признала лучшей полнометражной картиной работу режиссёра Клима Шипенко «Текст». Премию вручили в субботу в онлайн-режиме.

Главную роль в фильме сыграл Александр Петров.

Мы знаем, как важно, чтобы тебя любили продюсеры, я очень рад, для меня неожиданность, что именно «Текст», я думал, что будет «Холоп», — цитирует Шипенко РИА Новости.

За победу в этой номинации боролись также картины «Холоп» Шипенко и «Дылда» Кантемира Балагова.

Из-за пандемии COVID-19 Премия, которая проводится с 2013 года, проходила онлайн. В жюри входят продюсеры Сергей Сельянов, Сергей Мелькумов, Игорь Мишин, Игорь Толстунов и другие.

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