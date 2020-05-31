Фильм «Текст» признали лучшим по версии Премии АПКиТ

Ассоциация продюсеров кино и телевидения признала лучшей полнометражной картиной работу режиссёра Клима Шипенко «Текст». Премию вручили в субботу в онлайн-режиме.
Главную роль в фильме сыграл Александр Петров.
Мы знаем, как важно, чтобы тебя любили продюсеры, я очень рад, для меня неожиданность, что именно «Текст», я думал, что будет «Холоп», —
цитируетШипенко РИА Новости.
За победу в этой номинации боролись также картины «Холоп» Шипенко и «Дылда» Кантемира Балагова.
Из-за пандемии COVID-19 Премия, которая проводится с 2013 года, проходила онлайн. В жюри входят продюсеры Сергей Сельянов, Сергей Мелькумов, Игорь Мишин, Игорь Толстунов и другие.
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