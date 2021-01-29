Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» попал в топ-5 иностранных лент США

Фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» попал в топ-5 лучших лент на иностранном языке Национального совета кинокритиков США. В перечне также оказались греческая картина «Яблоки», румынский проект «Коллектив», испанские проекты «Агент-крот» и «Ночь королей», созданные совместно с коллегами из Франции, Канады, Сенегала и Кот-д'Ивуара.
Первое место заняло полотно гватемальских мэтров La Llorona. Лучшим фильмом Национальный совет кинокритиков США
Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» основан на реальных событиях — забастовке на городском заводе в Новочеркасске в 1962 году. Картина вышла в прокат в России 12 ноября 2020 года. В своём фильме режиссёр пытался показать противоречия в жизни старшего поколения, людей, которые пережили Великую Отечественную войну и восстанавливали страну после событий 1941–1945 годов.
«Дорогие товарищи!» также победил на фестивале российских фильмов «Спутник над Польшей» и стал главным фильмом года по версии журнала «КиноРепортёр». Картина также является обладателем спецприза жюри Венецианского фестиваля, а также выдвигалась от России на премию «Оскар».
Ранее NEWS.ru сообщал, что режиссёр Андрей Кончаловский, снявший фильм «Дорогие товарищи!», получил награду кинопремии «Золотой орёл» в номинации «Лучшая режиссёрская работа». Его конкурентами были не менее именитые коллеги — режиссёр «Блокадного дневника» Андрей Зайцев и Жора Крыжовников, снявший «Лёд-2».