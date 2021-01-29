Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» попал в топ-5 иностранных лент США

https://static.news.ru/photo/078abd96-6144-11eb-9470-fa163e074e61_660.jpg Фото: Продюсерский центр Андрея Кончаловского

Фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» попал в топ-5 лучших лент на иностранном языке Национального совета кинокритиков США. В перечне также оказались греческая картина «Яблоки», румынский проект «Коллектив», испанские проекты «Агент-крот» и «Ночь королей», созданные совместно с коллегами из Франции, Канады, Сенегала и Кот-д'Ивуара.

Первое место заняло полотно гватемальских мэтров La Llorona. Лучшим фильмом Национальный совет кинокритиков США назвал американскую военную драму «Пятеро одной крови» режиссёра Спайка Ли.

Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» основан на реальных событиях — забастовке на городском заводе в Новочеркасске в 1962 году. Картина вышла в прокат в России 12 ноября 2020 года. В своём фильме режиссёр пытался показать противоречия в жизни старшего поколения, людей, которые пережили Великую Отечественную войну и восстанавливали страну после событий 1941–1945 годов.

«Дорогие товарищи!» также победил на фестивале российских фильмов «Спутник над Польшей» и стал главным фильмом года по версии журнала «КиноРепортёр». Картина также является обладателем спецприза жюри Венецианского фестиваля, а также выдвигалась от России на премию «Оскар».

Ранее NEWS.ru сообщал, что режиссёр Андрей Кончаловский, снявший фильм «Дорогие товарищи!», получил награду кинопремии «Золотой орёл» в номинации «Лучшая режиссёрская работа». Его конкурентами были не менее именитые коллеги — режиссёр «Блокадного дневника» Андрей Зайцев и Жора Крыжовников, снявший «Лёд-2».