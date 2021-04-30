Фильм «Гнев человеческий» стал лидером кинопроката за уик-энд в РФ

https://static.news.ru/photo/601b8086-a087-11ea-a312-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Лидером кинопроката в России за минувший уик-энд стал боевик режиссёра Гая Ричи «Гнев человеческий». Об этом сообщается на портале kinobusiness.com.

За прошедшие выходные фильм собрал в прокате в России и СНГ 141,4 млн рублей. По сюжету картины главный герой внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников многомиллионных ограблений, которые потрясли Лос-Анджелес. В ролях — Джейсон Стейтем, Холт Маккэллани и другие.

На втором месте, собрав 79,7 млн рублей, фильм Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова «Девятаев», на третьем — картина Данилы Козловского «Чернобыль» со сборами в размере 27,2 млн рублей.

Также в топ-5 вошли комедия «Прабабушка лёгкого поведения» (26,6 млн рублей) и мультфильм «Зверокрекеры» (25,4 млн рублей).

Ранее стало известно, что польско-французский режиссёр Роман Полански снимет новогодний фильм «Дворец». Действие ленты развернётся в 1999 году в канун зимнего праздника.