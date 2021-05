Фильм «Гнев человеческий» стал лидером кинопроката за уик-энд в РФ

Фото: pixabay.com

Известный актёр Хейден Кристенсен, который ранее сыграл Энакина Скайуокера, может вернуться в той же роли. Он примет участие в съёмках полнометражных фильмов, действие которых развернётся во вселенной «Звёздных войн». Об этом сообщает портал KinoNews.ru со ссылкой на источники We Got It Covered.

Известно, что переговоры со звездой уже начались. Предполагается, что речь идёт о продолжении истории Энакина Скайуокера — Дарта Вейдера, однако никакие детали пока не приводятся. Ранее сообщалось, что актриса Келли...