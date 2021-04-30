Полански снимет первый фильм после исключения из киноакадемии

https://static.news.ru/photo/0b141a76-a9a5-11eb-94d6-96000091f725_660.jpg Роман Полански Фото: imdb.com

Польско-французский режиссёр Роман Полански снимет новогодний фильм «Дворец». Действие ленты развернётся в 1999 году в канун зимнего праздника.

Главные герои, по сценарию, гости отеля в Швейцарских Альпах, встретившиеся накануне миллениума. Проект станет первым для мэтра после исключения из Американской академии кинематографических искусств и наук в 2018 году, передаёт портал Variety.

Это эпилог целому тысячелетию, — оценил картину управляющий RAI Cinema Паоло дель Брокко.

Полански неоднократно подозревали в сексуальном насилии. В ноябре 2020-го актриса Валентина Моннье заявила, что в 1975 году режиссёр изнасиловал её в возрасте 18 лет. Несмотря на это, последний на данный момент фильм постановщика «Офицер и шпион» (2019) получил 12 номинаций на премию «Сезар». В августе 2020-го Верховный суд округа Лос-Анджелес в штате Калифорния отказался восстанавливать Полански в Академии киноискусств.

Ранее сообщалось, что в домогательствах, непристойном поведении и запугивании обвиняется британский актёр Ноэль Кларк, получивший известность после участия в сериале «Доктор Кто». Сам 45-летний артист отверг все подозрения и заявил, что не сталкивался с жалобами в свой адрес ни разу за все 20 лет работы в кино.