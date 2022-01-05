Фестиваль независимого кино «Сандэнс» пройдёт онлайн из-за пандемии

В 2022 году фестиваль независимого кино «Сандэнс» пройдёт в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Сообщение организаторов фестиваля приводит РИА Новости.

Традиционно фестиваль проводится в «Парк Сити» в американском штате Юта. Он представляет собой одну из главных мировых площадок для премьер.

В этом году фестиваль пройдёт онлайн с 20 по 30 января на фоне серьёзного роста числа заражений коронавирусом в США, вызванных штаммов «омикрон». По данным CDC, за последнюю в Штатах ежедневно заболевает более 490 тысяч человек. Это на 98% больше, чем неделей ранее.

Мы не считаем, что правомерно собирать вместе тысячи создателей, зрителей, сотрудников, помощников и партнёров со всего мира на 11-дневный фестиваль, когда большинство уже переживает тяжелейшие времена для обеспечения базовых нужд, — говорится в сообщении организаторов.

В 2021 году фестиваль проводился в гибридном режиме, показы проходили в Юте и других штатах. Офлайн фестиваль проводился в 2020 году.

Ранее стало известно, что церемония вручения музыкальной премии «Грэмми» переносится на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Академии звукозаписи США.