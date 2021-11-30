«Фэнтези большого масштаба»: каким будет последний аниме-шедевр Миядзаки

Японский режиссёр и аниматор Хаяо Миядзаки рассказал в беседе с The New York Times , что аниме «Как поживаете?» станет последним в его карьере. Ради его съёмок художник вернулся к работе в студии Ghibli. После премьеры своего фильма «Ветер крепчает» в 2013 году Миядзаки ушёл на пенсию, позже приняв участие в создании короткометражки «Гусеница Боро» (2018 год). Шедевры японского режиссёра удостоились множества наград, а «Унесённые призраками» даже завоевали «Оскар» как лучший анимационный фильм. За пределами западной культуры это единственная анимация, удостоившаяся такой награды.

О чём будет последняя работа Миядзаки и как он создавал культовые аниме без сценария, но с карандашом и секундомером в руках — в материале NEWS.ru.

Почему Миядзаки перестал снимать мультфильмы?

В 2013 году Хаяо Миядзаки, к разочарованию поклонников, объявил об уходе на пенсию из-за проблем со зрением. На тот момент его последним фильмом был «Ветер крепчает» о японском конструкторе самолётов Хорикоси Дзиро. Именно этот проект должен был закольцевать череду культовых аниме автора. Тем не менее Миядзаки вернулся к работе в 2018 году, создав короткометражный фильм «Гусеница Боро».

Слухи о работе Миядзаки над новым и теперь уже почти наверняка последним аниме появились ещё в 2017 году. Сюжет нового проекта будет основан на книге Гэндзабуро Ёсино «Как поживаете?» 1937 года. Аниме выйдет в свет в 2023 году, заявил сам режиссёр. Миядзаки назвал свой новый проект «фэнтези большого масштаба» и признался, что на полнометражную экранизацию истории, которая обычно занимает три-четыре года, его вдохновил внук.

Кроме того, после ухода Миядзаки на временную пенсию основанная им Studio Ghibli начала экспериментировать со стилем и дала осечку. Фильм «Ая и ведьма» 2020 года критики называли «уникально извращённым» способом испортить эстетику Ghibli. Стиль студии многие годы держался на ручной работе и почти полном отказе от компьютерной графики. В случае с «Ая и ведьма» японцы решили перенять опыт западных коллег и создать 3D-анимацию, чем разочаровали поклонников. Этот фильм считается одним из самых провальных в истории студии.

Японский феминизм и русский фольклор

Студия Миядзаки была основана в 1985 году, и выходившие из-под его карандаша оригинальные и вдумчивые работы непременно пользовались успехом как у детей, так и взрослых зрителей. Его прославили такие аниме, как «Навсикаи из Долины ветров», «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке», «Ходячий замок» и оскароносные «Унесённые призраками». Кассовые сборы фильмов Миядзаки поражали, приравнивая студию Ghibli к западным гигантам индустрии.

Героями сказок Миядзаки редко становятся взрослые: они почти всегда являются второстепенными персонажами, создавая простор для детских фантазий и приключений. Сюжеты аниматора строятся вокруг детей, чаще всего девочек. К примеру, «Принцесса Мононоке» 1997 года, ставшая самым кассовым фильмом в японской истории, однако позже уступившая место «Титанику». Одна из главных героинь Сан, которая выросла среди волков, является едва ли не самым известным персонажем художника. «Принцесса Мононоке» резко выделяется на фоне творчества Миядзаки: это чрезвычайно серьёзная и жёсткая картина.

Героини Миядзаки преодолевают преграды и не боятся противостоять миру, так что современная феминистская повестка хорошо подсвечена даже в самых ранних работах аниматора. Режиссёр заявлял, что в мире анимации не хватает героинь, судьба которых не завязана только лишь на романтической линии.

Однако персонажи второго плана запоминаются ничуть не меньше, чем воинственные и смелые героини. Существа, наполняющие миры Миядзаки, часто берут начало в японском фольклоре, а порой — и в русском (к примеру, вдохновением для «Ходячего замка» послужила русская избушка на курьих ножках).

Главными иконами мира Хаяо Миядзаки стали загадочный Безликий Бог Каонаси, обитатель леса Котобус, чертами походящий на Чеширского кота из «Алисы в стране чудес», и мохнатый хранитель леса Тоторо.

За что все любят аниме Хаяо Миядзаки

Миядзаки в своих картинах не делает акцент на диалогах, а наполняет химией картинку, чтобы герои могли по-настоящему жить. Важной частью его лент являются не только сами персонажи, люди, духи и божества, но и декорации, в которых развивается история. Миядзаки верит, что для достижения эффекта наполненности необходимо продумать каждую деталь кадра. По словам аниматора, он часто выводит своих сотрудников на крышу офиса, чтобы те смотрели на небо, а затем смогли нарисовать его как можно реалистичнее.

Создавая свои шедевры, Миядзаки по ходу раскадровки с секундомером в руке решает, сколько будет длиться тот или иной момент. При этом аниматор крайне редко прибегает к компьютерной графике, а в некоторых фильмах отказывается от неё вовсе. Именно поэтому работа над проектами занимает у него больше времени, чем могла бы.

Я считаю, что инструмент аниматора — это карандаш, — объясняет Миядзаки.

Для него раскадровки полностью заменяют сценарий: сюжет попросту не бывает прописан, когда начинается работа над очередной лентой. В этот момент Миядзаки лишь в общих чертах представляет, какая история ляжет в его основу. Сценарий вырисовывается уже в процессе раскадровки, поэтому финал истории бывает загадкой для него самого.

Чем закончится новый мультфильм Миядзаки «Как поживаете?», сейчас не может, пожалуй, сказать даже он сам. В своём последнем аниме автор вряд ли отступится от прежних принципов, которые всегда выражаются в настроении, перенесённом на экран: тихой грусти по утраченному времени и философичных, медитативных историях о жизни. Это то, что покоряет в работах Хаяо Миядзаки даже тех, кто относится к жанру аниме со скепсисом. Именно поэтому оценить финальный аккорд Миядзаки — аниме «Как поживаете?» — непременно захочется всем.