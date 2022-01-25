Экс-генерал ФСБ объяснил, почему американцы снимают российскую «клюкву»

Американские кинорежиссёры показывают в своих фильмах карикатуры на русских, используют неправильные шрифты и акцентируют внимание на различной «клюкве», поскольку в кино можно всё, а они, как творцы, так видят действительность, заявил экс-генерал ФСБ Александр Михайлов в разговоре с NEWS.ru. Они хорошо понимают психологию своего зрителя. Кроме того, в западных фильмах сложился определённый образ русских, добавил Михайлов.

Люди, которые снимают кино, не задумываются об атрибутике. Это не ради стёба. Они очень хорошо понимают психологию западного зрителя, у которого давно сложился стереотип русского человека, поэтому они не парятся над тем, правдиво это или неправдиво. Это образ, который сложился в американском обществе, они чётко отрабатывают подсознательно идею общего представления о России и Советском союзе. Это же кино, поэтому тут они делают всё что хотят — художник так видит, — сказал Михайлов.

По его словам, различные ляпы существуют и в российских фильмах, когда у военных награды находятся не на той стороне. Михайлов добавил, что «в никуда ушёл институт консультантов». В кино также позволительны различные вольности. В качестве примера Михайлов рассказал про эпизод со съёмок советской комедии «Паспорт» (1990 год), в которой по сюжету грузин уезжает вместо брата в Израиль. Режиссёр Георгий Данелия хотел сделать фильм максимально правдивым и обратился за консультацией к одному из руководителей секретной службы Израиля.

Данелия задаёт ему вопрос: скажите пожалуйста, может ли человек приехать по чужому паспорту в Израиль. Тот отвечает — может. А может ли человек перейти пустыню из Израиля в Египет. Тот отвечает: может. А может он вернутся назад? Может? Данелия говорит — я не понимаю. У вас такая сильная специальная служба, и вы мне рассказываете, что всё можно. А тот ему говорит — так это же кино! Там можно! — поделился историей экс-генерал ФСБ.

24 января в Сети появились кадры со съёмок «Секретного вторжения» от Marvel. Декораторы пытались воссоздать российскую действительность и сделали много ошибок: перепутали пирожки с порошками, придумали блюдо под названием «обёртка лампы», в российских автомобильных номерах между двумя цифрами поместили букву, а также назвали арт-пространство «Галерея Сумасшедшего».

Ранее блогер и переводчик Дмитрий Пучков в разговоре с NEWS.ru объяснил, почему во всём мире популярны сериалы про бандитов.