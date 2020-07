Джонни Депп может сыграть нового Джокера

О том, что «пират Карибского моря» в обозримом будущем может примерить на себя один из самых узнаваемых образов киновселенной DC, сообщает портал We Got This Covered.

Наиболее вероятным режиссёром фильма называют Тима Бёртона. И если информация подтвердится, это будет уже десятая работа, в которой они с Деппом будут работать вместе. Причём, актёр присоединится к проекту во многом именно благодаря давнему знакомству с Бёртоном.

Кинолента должна стать обновлённой версией анимационного фильма двадцатилетней давности «Бэтмэн будущего: Возвращение Джокера», его премьера состоялась в октябре 2000 года.

Депп будет уже пятой реинкарнацией Джокера в киносерии о Бэтмэне. До него образ злодея воплощали Джек Николсон («Бэтмен, 1989 г.), Хит Леджер («Тёмный рыцарь», 2008 г.), Джаред Лето («Отряд самоубийц», 2016 г.) и Хоакин Феникс («Джокер», 2019 г.).

Слухи о том, что в новой кинотрилогии о Бэтмене Джокера может сыграть именно Депп, циркулировали уже в марте 2020 года, однако тогда в качестве режиссёра инсайдеры называли Мэтта Ривза. Впрочем, некоторые прочат возвращение Джека Николсона к роли злодея. Есть и целый ряд других кандидатов, но Деппа называют наиболее вероятным из всех.

Фанаты уже выплёскивают своё вдохновение в Интернете, примеряя роль Джокера на главного «пирата» Голливуда.