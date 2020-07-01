Джонни Депп может сыграть нового Джокера

https://static.news.ru/photo/a461c70c-bbb0-11ea-a2e5-fa163e074e61_660.jpg Джонни Депп Фото: snapshot-photography/ F.Boillot/Global Look Press

Главного антагониста Бэтмена — харизматичного злодея Джокера — в новой экранизации может сыграть не менее харизматичный голливудский актёр Джонни Депп. Правда, пока эта информация — на уровне слухов от инсайдеров.

О том, что «пират Карибского моря» в обозримом будущем может примерить на себя один из самых узнаваемых образов киновселенной DC, сообщает портал We Got This Covered.

Наиболее вероятным режиссёром фильма называют Тима Бёртона. И если информация подтвердится, это будет уже десятая работа, в которой они с Деппом будут работать вместе. Причём, актёр присоединится к проекту во многом именно благодаря давнему знакомству с Бёртоном.

Кинолента должна стать обновлённой версией анимационного фильма двадцатилетней давности «Бэтмэн будущего: Возвращение Джокера», его премьера состоялась в октябре 2000 года.

Депп будет уже пятой реинкарнацией Джокера в киносерии о Бэтмэне. До него образ злодея воплощали Джек Николсон («Бэтмен, 1989 г.), Хит Леджер («Тёмный рыцарь», 2008 г.), Джаред Лето («Отряд самоубийц», 2016 г.) и Хоакин Феникс («Джокер», 2019 г.).

Слухи о том, что в новой кинотрилогии о Бэтмене Джокера может сыграть именно Депп, циркулировали уже в марте 2020 года, однако тогда в качестве режиссёра инсайдеры называли Мэтта Ривза. Впрочем, некоторые прочат возвращение Джека Николсона к роли злодея. Есть и целый ряд других кандидатов, но Деппа называют наиболее вероятным из всех.

Фанаты уже выплёскивают своё вдохновение в Интернете, примеряя роль Джокера на главного «пирата» Голливуда.

3rd movie joker as a main villain- johnny depp as joker I am down, I really want rumours to be true pic.twitter.com/CYtJIUCAX6 — | Blake |The Ace Of Knaves (@Darklaugh2) March 10, 2020

В качестве Бэтмена поклонники кинофраншизы ожидают увидеть Кристиана Бэйла, Джеффри Дина Моргана и Майкла Китона. Причём, если согласится последний, то согласие Деппа будет лишь вопросом времени, считают кинокритики.

Впрочем, компания Warner Bros., которая будет финансировать фильм, официальных комментариев пока не делала. Сам актёр также хранит по этому поводу молчание. Официально переговоры с актёрами на главные роли продолжаются, и окончательный выбор может не совпасть с ожиданиями фанатов.

Новый «Бэтмен», как предполагается, должен выйти на экраны осенью 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал, что Джокер занял третье место в списке из 50 самых популярных кинозлодеев. Его опередили только Титан Танос из киносаги «Мстители» и Дарт Вейдер из «Звёздных войн».