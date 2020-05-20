Аналитики назвали самого популярного кинозлодея

https://static.news.ru/photo/417e40c6-9a80-11ea-a87c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marvel Studios/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Титан Танос из киносаги «Мстители» занял первое место в списке самых популярных кинозлодеев. В рейтинг вошли 50 имён персонажей.

Коэффициент популярности Таноса составил 81,05 пунктов. Вторым оказался Дарт Вейдер из «Звёздных войн» с оценкой 69,2, на третью строчку попал Джокер из «Тёмного рыцаря», собравший 66,57 баллов.

Аналитики ToppCasinoBonus учитывали при составлении списка рейтинг наиболее известного фильма с участием злодея, количество запросов в Google за месяц и количество просмотров статьи о персонаже в «Википедии».

В топ-15 также вошли Лорд Волан-де-Морт, Кайло Рен, Ганнибал Лектер, Терминатор, Палпатин, Чужой, Лорд Фаркуад, Фредди Крюгер, Боба Фетт, Голлум, Майкл Майерс и Аид.

Как писал NEWS.ru, американец Роберт Де Ниро признан актёром, который чаще всех в кино играет злодеев. За свою карьеру он 19 раз брался за отрицательных персонажей.