«Джеймса Бонда» предложили передать женщине-режиссеру Сэм Мендес предложил передать режиссирование бондианы женщине

Фото: Chris Young/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сэм Мендес

Режиссирование бондианы следует передать в женские руки, такое мнение выразил постановщик двух фильмов о британском шпионе Джеймсе Бонде Сэм Мендес в интервью Deadline. По его словам, это «было бы замечательно», поскольку позволит развить франшизу.

Думаю, что актер, играющий Бонда, будет развиваться, режиссер должен развиваться. Я думаю, было бы замечательно увидеть женщину, режиссирующую Бонда. Я думаю, это было бы замечательно, — сказал Мендес.

Кинематографист отметил, что вряд ли вернется к съемке фильмов о Бонде. По его мнению, работа над лентами об агенте 007 похожа на «возведение строительных лесов и создание целого мира» и очень утомительна.

За последние годы споры о том, стоит ли вводить женскую версию Джеймса Бонда, не утихают. Так, исполнитель роли спецагента Дэниел Крейг выразил мнение, что девушки не должны прикладывать руку к франшизе. Тогда актер возмутился, заявив: «Почему женщина должна играть Джеймса Бонда, когда должна быть роль не хуже Бонда, но только для актрис?».

Неизвестным остается имя актера, который примерит на себя роль агента 007 в продолжении фильмов. В августе 2021 года в Сети появилась информация, что основным претендентом был азиатский актер Сима Лю.