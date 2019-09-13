Режиссёр Джеймс Ганн, знакомый зрителям по двум частям «Стражей Галактики», представил актёрский состав продолжения кинокомикса «Отряд самоубийц». В сиквеле появятся как персонажи из оригинального фильма, так и совершенно новые герои.
Ганн подтвердил, что роли в фильме помимо прочих получили Майкл Рукер («Стражи Галактики»), Идрис Эльба («Лютер»), Питер Капальди («Доктор Кто»), Тайка Вайтити («Тор: Рагнарёк»), Натан Филлион («Касл»), рестлер Джон Сина и брат режиссёра Шон Ганн.
Из «старой гвардии» в «Отряд» вернутся Марго Робби («Однажды в... Голливуде»), Виола Дэвис («Вдовы»), Юэль Киннаман («Робокоп») и Джай Кортни («Терминатор: Генезис»).
Съёмки ленты должны начаться в Атланте в середине сентября. По слухам, история будет вращаться вокруг Аманды Уоллер (Виола Дэвис), которая отправит главных героев в Панаму для борьбы с внеземным монстром.
Новый «Отряд самоубийц» выйдет в широкий прокат 5 августа 2021 года.