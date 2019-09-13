https://static.news.ru/photo/9a93b0e8-d667-11e9-8fde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Режиссёр Джеймс Ганн, знакомый зрителям по двум частям «Стражей Галактики», представил актёрский состав продолжения кинокомикса «Отряд самоубийц». В сиквеле появятся как персонажи из оригинального фильма, так и совершенно новые герои.

Ганн подтвердил, что роли в фильме помимо прочих получили Майкл Рукер («Стражи Галактики»), Идрис Эльба («Лютер»), Питер Капальди («Доктор Кто»), Тайка Вайтити («Тор: Рагнарёк»), Натан Филлион («Касл»), рестлер Джон Сина и брат режиссёра Шон Ганн.

Из «старой гвардии» в «Отряд» вернутся Марго Робби («Однажды в... Голливуде»), Виола Дэвис («Вдовы»), Юэль Киннаман («Робокоп») и Джай Кортни («Терминатор: Генезис»).

Съёмки ленты должны начаться в Атланте в середине сентября. По слухам, история будет вращаться вокруг Аманды Уоллер (Виола Дэвис), которая отправит главных героев в Панаму для борьбы с внеземным монстром.

Новый «Отряд самоубийц» выйдет в широкий прокат 5 августа 2021 года.

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