Две звезды «Игры престолов» впервые стали родителями

Звёзды сериала «Игра престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли стали родителями. У супругов родился долгожданный первенец. Пол ребёнка широкой общественности неизвестен.
О беременности Лесли стало известно несколько месяцев назад. А 16 февраля папарацци засняли пару на прогулке. При этом Роуз несла младенца. Предполагается, что ребёнок родился несколько недель назад. Пол малыша выяснить пока не удалось,
Кит Харингтон и Роуз Лесли познакомились на съёмочной площадке сериала «Игра престолов». Там они играли любовников и в результате сблизились по-настоящему. В 2018 году актёры сыграли свадьбу. При этом церемония была закрытой, на ней присутствовали только самые близкие друзья.
Ранее NEWS.ru писал, что звёзды сериала «Игра престолов» Педро Паскаль и Белла Рэмси сыграют в экранизации компьютерной игры The Last of Us. Паскаль исполнит роль главного героя игры Джоэла, а 17-летняя Рэмси исполнит роль 14-летней девочки Элли. Участие актёров в съёмках подтвердил режиссёр пилотных эпизодов шоу Кантемир Балагов.