Две звезды «Игры престолов» впервые стали родителями

Звёзды сериала «Игра престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли стали родителями. У супругов родился долгожданный первенец. Пол ребёнка широкой общественности неизвестен.

О беременности Лесли стало известно несколько месяцев назад. А 16 февраля папарацци засняли пару на прогулке. При этом Роуз несла младенца. Предполагается, что ребёнок родился несколько недель назад. Пол малыша выяснить пока не удалось, сообщает Daily Mail. Звёздная чета не делала официальных объявлений о прибавлении в семействе.

Кит Харингтон и Роуз Лесли познакомились на съёмочной площадке сериала «Игра престолов». Там они играли любовников и в результате сблизились по-настоящему. В 2018 году актёры сыграли свадьбу. При этом церемония была закрытой, на ней присутствовали только самые близкие друзья.

