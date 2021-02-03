Друг Ланового назвал свою версию смерти актёра

К смерти Василия Ланового привели концерты, которые он давал во время пандемии коронавируса. Об этом заявил друг актёра музыкант Вячеслав Моцардо.
В интервью KP.RU музыкант
На него наседали организаторы и говорили, что всё давно запланировано, деньги получены, грозили штрафными санкциями, он не мог отказать. Я уверен: Вася был бы жив и продолжал радовать нас, если бы не эти концерты, — сказал Моцардо.
Лановой умер 28 января от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Вместе с супругой Ириной Купченко он был госпитализирован в начале месяца. В последний день ему резко стало хуже, его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Мэтр запомнился зрителям ролями в культовых советских картинах «Алые паруса», «Иду на грозу», «Офицеры», «Анна Каренина», «Война и мир».
Ранее NEWS.ru сообщал, что скончавшийся от коронавируса народный артист СССР Василий Лановой перед смертью успел позаботиться о своей тайной внучке из Архангельска.