Друг Ланового назвал свою версию смерти актёра

https://static.news.ru/photo/2ecd19b0-61af-11eb-b062-fa163e074e61_660.jpg Василий Лановой Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

К смерти Василия Ланового привели концерты, которые он давал во время пандемии коронавируса. Об этом заявил друг актёра музыкант Вячеслав Моцардо.

В интервью KP.RU музыкант рассказал , что Лановой, будучи уже нездоровым, кашляя, продолжал выступать, общаться с людьми, делать с ними фотографии. При этом отказаться от выступлений он не мог под нажимом организаторов.

На него наседали организаторы и говорили, что всё давно запланировано, деньги получены, грозили штрафными санкциями, он не мог отказать. Я уверен: Вася был бы жив и продолжал радовать нас, если бы не эти концерты, — сказал Моцардо.

Лановой умер 28 января от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Вместе с супругой Ириной Купченко он был госпитализирован в начале месяца. В последний день ему резко стало хуже, его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Мэтр запомнился зрителям ролями в культовых советских картинах «Алые паруса», «Иду на грозу», «Офицеры», «Анна Каренина», «Война и мир».

Ранее NEWS.ru сообщал, что скончавшийся от коронавируса народный артист СССР Василий Лановой перед смертью успел позаботиться о своей тайной внучке из Архангельска.