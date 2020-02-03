Фото: kinopoisk.ru

28 января в белорусской деревне Дуличи возобновились съёмки сериала «Сваты». Основной площадкой стал дом, в котором, по сценарию, живут Иван Будько (Фёдор Добронравов) и его жена Валюха (Татьяна Кравченко).

Съёмочная группа столкнулась с отсутствием снега под Минском. Изначально было решено привезти искусственный, однако осадки выпали перед самым началом производства, передаёт «КП-Беларусь». В настоящий момент о сюжете нового сезона известно...