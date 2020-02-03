Историческая драма «1917» на 73-й церемонии вручения премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) была признана лучшим фильмом и получила семь из девяти категорий, в которых была заявлена.
Огромная глубина талантов в этой отрасли необычайна, и это было сделано этими мастерами, — сказал режиссёр картины Сэм Мендес.
Что касается остальных картин, представленных на вручении премий, то:
- Хоакин Феникс получил награду за лучшую мужскую роль в «Джокере»;
- Рене Зеллвегер победила в номинации «Лучшая женская роль» в фильме «Джуди»;
- Брэд Питт («Однажды в… Голливуде») и Лора Дерн («Брачная история») получили «Бронзовые маски» за роли второго плана;
- Корейская картина «Паразиты» режиссёра Пон Чжун Хо победила в номинации «Лучший оригинальный сценарий» и была признана лучшим неанглоязычным фильмом;
- Фильм «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити отличился лучшим адаптированным сценарием, лента «Для Самы» Ваада аль-Катиба стала лучшей документальной картиной;
- Картина Мартина Скорсезе и Netflix «Ирландец», которая претендовала на 10 наград, не получила ни одной.
Как ранее писал NEWS.ru, американская гильдия сценаристов (Writers Guild Awards) вручила премии в двух самых престижных категориях фильмам «Паразиты» и «Кролик Джоджо».
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