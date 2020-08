Disney выпустил мультфильм с бисексуальным главным героем

В одном из эпизодов мультсериала «Дом совы» 14-летняя Луз неожиданно увлекается другой девочкой. В эпизоде «Очаровывающий страх грома» школьница Эмити Блайт приглашает Луз на выпускной, где они танцуют вместе как пара.

По словам создательницы сериала Даны Террас, её героиня — американка доминиканского происхождения Луз Носеда — определённо бисексуальна. За право сделать её такой Террас уже давно боролась с руководством студии. Наконец она победила. Как оказалось, создательница сама является бисексуальной, поэтому эта победа для неё очень важна.