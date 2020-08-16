Disney выпустил мультфильм с бисексуальным главным героем

https://static.news.ru/photo/718fd88e-df99-11ea-bf4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Disney

Компания Disney пошла по пути толерантности и создала мультфильм, главный герой которого — бисексуальная девочка.

В одном из эпизодов мультсериала «Дом совы» 14-летняя Луз неожиданно увлекается другой девочкой. В эпизоде «Очаровывающий страх грома» школьница Эмити Блайт приглашает Луз на выпускной, где они танцуют вместе как пара.

По словам создательницы сериала Даны Террас, её героиня — американка доминиканского происхождения Луз Носеда — определённо бисексуальна. За право сделать её такой Террас уже давно боролась с руководством студии. Наконец она победила. Как оказалось, создательница сама является бисексуальной, поэтому эта победа для неё очень важна.

Я би! Я хочу написать би-персонажа, черт возьми! К счастью, мое упрямство окупилось, и теперь меня очень поддерживает нынешнее руководство Disney, — написала она в Twitter.

Take 1 to final shot. So thankful to work with an art director like @RickyCometa who knows just how to punch it up, and our technical directors who make that magic happen in a crazy program like Harmony. #TheOwlHouse pic.twitter.com/4hUWdx15Q8 — Dana Terrace (@DanaTerrace) August 16, 2020

Ранее телеканал Nickelodeon раскрыл имена трёх своих канонических персонажей, которые являются частью ЛГБТ-сообщества. В их число попали Губка Боб, Швоз Швартс из «Опасного Генри» и главная героиня мультсериала «Аватар: Легенда о Корре», писал NEWS.ru.

По словам народного артиста России Ивана Агапова, который озвучивает в русском дубляже Сквидварда из мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны», внедрять идеологию ЛГБТ-сообщества в детский мультфильм — «это чересчур».