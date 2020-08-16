Disney выпустил мультфильм с бисексуальным главным героем

https://static.news.ru/photo/718fd88e-df99-11ea-bf4b-fa163e074e61_660.jpgФото: Disney
Компания Disney пошла по пути толерантности и создала мультфильм, главный герой которого — бисексуальная девочка.
В одном из эпизодов мультсериала «Дом совы» 14-летняя Луз неожиданно увлекается другой девочкой. В эпизоде «Очаровывающий страх грома» школьница Эмити Блайт приглашает Луз на выпускной, где они танцуют вместе как пара.
По словам создательницы сериала Даны Террас, её героиня — американка доминиканского происхождения Луз Носеда — определённо бисексуальна. За право сделать её такой Террас уже давно боролась с руководством студии. Наконец она победила. Как оказалось, создательница сама является бисексуальной, поэтому эта победа для неё очень важна.
Я би! Я хочу написать би-персонажа, черт возьми! К счастью, мое упрямство окупилось, и теперь меня очень поддерживает нынешнее руководство Disney, — написала она в Twitter.
Ранее телеканал Nickelodeon раскрыл имена трёх своих канонических персонажей, которые являются частью ЛГБТ-сообщества. В их число попали Губка Боб, Швоз Швартс из «Опасного Генри» и главная героиня мультсериала «Аватар: Легенда о Корре», писал NEWS.ru.
По словам народного артиста России Ивана Агапова, который озвучивает в русском дубляже Сквидварда из мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны», внедрять идеологию ЛГБТ-сообщества в детский мультфильм — «это чересчур».