Disney снимет продолжение трех самых популярных мультфильмов Disney сообщил о работе над сиквелами «Зверополиса», «Холодного сердца» и «Истории игрушек»

Фото: disney.com

«Холодное сердце»

Для трех самых популярных анимационных франшиз Disney — «Холодное сердце», «Зверополис» и «История игрушек» — будут сняты сиквелы, сообщает IndieWire со ссылкой на гендиректора компании Боба Айгера. Подробностей о дате выхода или рабочей команде проекта не сообщается.

Сегодня я рад сообщить, что у нас есть сиквелы в работах наших анимационных студий для некоторых из наших самых популярных франшиз: «История игрушек», «Холодное сердце» и «Зверополис». Скоро у нас будет больше информации об этих проектах, но это отличный пример того, как мы опираемся на наши непревзойденные бренды, — заявил Айгер.

Продолжение «Холодного сердца» станет третьим во франшизе после первого фильма 2013 года и «Холодного сердца 2» 2019 года, а продолжение «Зверополиса» станет первым продолжением фильма с 2016 года. «История игрушек» станет пятой частью франшизы.

Анонс сиквелов последовал за новостью о том, что в компании будут уволены семь тысяч сотрудников. Ранее отчет о доходах компании показал потерю 2,4 миллиона подписчиков Disney+.

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