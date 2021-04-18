Disney снимет фильм о сёстрах Золушки

https://static.news.ru/photo/75da1cdc-a0ab-11eb-aacc-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из к/ф Cinderella (2015, США)

К работе над полнометражным фильмом о злых сводных сёстрах Золушки приступила кинокомпания Disney. Об этом пишет Deadline.

Сообщается, что фильм будет снят в жанре музыкальной комедии. Повествование будет вестись от лица сводных сестёр Золушки, и зрители узнают их версию известной истории. Кроме того, авторы обещают приоткрыть завесу тайны относительно дальнейшей судьбы персонажей.

Сценарий к фильму пишут номинанты на «Оскар» Кристен Уиг и Энни Мумоло, продюсерами картины выступают Джессика Элбаум и Уилл Феррел. Кто станет режиссёром фильма и когда ожидается премьера, пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что компания Disney планирует выпустить фильм по мотивам сказки «Золушка» под названием Sneakerella. Название данной картины можно перевести как «Кроссолушка». События картины развернутся в Нью-Йорке, где главный герой в исполнении актёра-афроамериканца Чоузена Джейкобса работает продавцом обуви в магазине покойной матери. Парень мечтает стать дизайнером кроссовок, однако ему приходится скрывать свой талант от приёмного отца и двух сводных братьев.