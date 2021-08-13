Disney+ назвали дату премьеры ремейка «Один дома»

Стриминговый сервис Disney+ назвал точную дату премьеры ремейка культовой семейной комедии «Один дома». Об этом сообщает Deadline.

В оригинальной версии фильм называется Home sweet home alone. Сюжет крайне похож на историю первых пяти частей и повествует о мальчике Максе Мерсере, родители которого уехали в Японию, оставив его в одиночестве. Равно как и в предыдущих фильмах, он будет обороняться от грабителей в собственном доме, только на этот раз в роли злоумышленников выступит семейная пара.

Картина была снята под руководством режиссёра Дэна Мейзера, известному по фильму «Дедушка лёгкого поведения», главную роль в фильме сыграет Арчи Йейтс («Кролик Джоджо»). Премьера ремейка назначена на 12 ноября 2021 года.

Ранее сообщалось о выходе ремейка культовой игры Dead Space, точная дата пока неизвестна, но разработчики планируют завершить работу над проектом в 2022 году.