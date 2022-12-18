Disney изменил прогноз о сборах продолжения «Аватара» после дебюта картины Disney снизил ожидания по кассовым сборам второго «Аватара» после первых дней показа

Компания Walt Disney Co. изменила прогноз по сборам фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды». Ожидания снижены после первых двух дней показа, за которые фильм собрал $53 млн на внутреннем рынке, сообщает Bloomberg.

Премьера картины состоялась 16 декабря. За два дня в мире второй «Аватар» собрал $127,1 млн. В Walt Disney Co. теперь считают, что в США и Канаде кассовые сборы картины за первый уик-энд (с 16 по 18 декабря) окажутся в пределах от $130 до $150 млн, хотя первоначально ожидалось собрать не менее $150 млн. Первый «Аватар» в 2009 году в США и Канаде собрал в премьерный уик-энд $77 млн.

Лучшие показатели по кассовым сборам в 2022 году оказались не у «Аватара». Так, на внутреннем рынке в первые дни проката «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» собрал $90,7 млн, а «Черная пантера: Ваканда навеки» — $84,2 млн. При этом первый «Аватар» оказался самым кассовым фильмом. Его общие сборы в международном прокате составили $2,9 млрд. Второй показатель ($2,8 млрд) имеет фильм «Мстители. Финал».

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что отечественное кино не смогло завоевать любовь и доверие зрителей, поэтому никакая господдержка кинопроизводства не сможет заставить россиян его полюбить. Он отметил, что от господдержки выиграют только продюсеры и режиссеры, а также может возрасти коррупционная составляющая.