Кинокритик: господдержка кино не заставит полюбить российские фильмы Кинокритик Шнейдеров: господдержка кино не заставит россиян полюбить отечественные фильмы

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Отечественное кино не смогло завоевать любовь и доверие зрителей, поэтому никакая господдержка кинопроизводства не сможет заставить россиян его полюбить, считает кинокритик Давид Шнейдеров. В разговоре с НСН он отметил, что от господдержки выиграют только продюсеры и режиссеры, а также может возрасти коррупционная составляющая.

Если посмотреть на результаты кассовых сборов российского кино, то они принесли убытки на сумму более 10 млрд рублей. Российские фильмы и сейчас не смотрят. Наше кино не смогло завоевать любовь и доверие зрителей. От того, что Минкульт будет утверждать определенные темы для поддержки, выиграют только продюсеры и режиссеры, которым и так наплевать на прокат, они зарабатывают на производстве. Это, безусловно, коррупционная составляющая, — подчеркнул эксперт.

Шнейдеров добавил, что качество фильмов зависит от таланта режиссера, а не от господдержки, в целом это никак не повлияет на качество российского кинематографа. Он напомнил, что в России иногда выпускают неплохие фильмы, но, как правило, они не окупаются, принести прибыль могут только «крохотнобюджетные» фильмы.

Министерство культуры ранее утвердило список приоритетных тем для кинофильмов до начала конкурсов на съемки картин, которые состоятся в 2023 году. В тематический перечень вошли следующие топики: «Популяризация службы в ВС РФ», «Деградация Европы», «Противодействие проявлениям нацизма». Ведомство надеется, что режиссеры и продюсеры будут учитывать данные приоритеты при создании фильмов.