Минкульт поддержит фильмы о «деградации Европы» Минкульт утвердил список приоритетных тем господдержки кино на 2023 год

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Министерство культуры утвердило список приоритетных тем для кинофильмов до начала конкурсов на съемки картин, которые состоятся в 2023 году. В тематический перечень вошли следующие топики: «Популяризация службы в ВС РФ», «Деградация Европы», «Противодействие проявлениям нацизма». Ведомство надеется, что режиссеры и продюсеры будут учитывать данные приоритеты при создании фильмов.

Министерство культуры продолжает поддерживать такие важные для общества темы, как защита семейных ценностей, патриотическое воспитание, сохранение традиций регионов России, успехи отечественной науки, популяризация профессии инженера и учителя, — заявила глава Минкульта Ольга Любимова.

Кроме того, в данный перечень попали темы «Наука России», «Историческое кино», «Герои среди нас», «Россия — современное государство» и оставшиеся десять тематических направлений.

Ранее Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения сериалу «Монастырь». Причиной стало нарушение подпункта «ж» пункта 18 правил выдачи, то есть оскорбление религиозных чувств верующих.