https://static.news.ru/photo/85b443e0-3b93-11ea-aa54-fa163e074e61_660.jpg Леонардо Ди Каприо Фото: Marco Provvisionato/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский актёр Леонардо Ди Каприо подтвердил, что работает с коллегой Робертом Де Ниро режиссёром Мартином Скорсезе над новым фильмом.

Ди Каприо сообщил, что действительно снимается в фильме под названием «Убийца лунного цветка» во время речи, посвящённой Де Ниро, поучившему награду за достижения в области актёрского мастерства премии Гильдии киноактёров США. Выступление опубликовал канал TBS Network.

Мне посчастливилось называть их двоих коллегами по съёмочной площадке. Боба — после участия в «Жизни этого парня» и Мартина — после съёмок в «Бандах Нью-Йорка». И сейчас, спустя тридцать лет сотрудничества, мы работаем с Бобом и Мартином над драмой «Убийца лунного цветка», что опять же для меня честь, — сказал Ди Каприо.

О том, что трое артистов приступят к съёмкам в 2020 году, стало известно в декабре 2019 года. В отличие от «Ирландца» у картины будет полноценный прокат в кинотеатрах, писал NEWS.ru.