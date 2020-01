Ди Каприо сообщил, что действительно снимается в фильме под названием «Убийца лунного цветка» во время речи, посвящённой Де Ниро, поучившему награду за достижения в области актёрского мастерства премии Гильдии киноактёров США. Выступление опубликовал канал TBS Network.

. @LeoDiCaprio with the perfect introduction to the great Robert De Niro #sagawards pic.twitter.com/ANGVhXfcGt