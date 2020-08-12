Дату выхода «Довода» в российский прокат снова изменили

https://static.news.ru/photo/ed2b4506-dc82-11ea-982d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Warner Bros. Pictures

Фильм «Довод» британского режиссёра Кристофера Нолана выйдет в российский прокат 3 сентября. Картина появится на больших экранах на неделю раньше, чем планировалось ранее.

Это уже четвёртое изменение сроков выпуска картины. Изначально премьера была назначена на 17 июля, позже была анонсирована дата — 12 августа, и 10 августа было объявлено, что премьера состоится 10 сентября, в один день с блокбастером «Новые мутанты».

Мировой прокат «Довода» начнётся в конце августа — в ряде стран, среди которых Германия и Франция, ленту начнут показывать уже 26 августа. 3 сентября он выйдет в США, и 4 сентября — в Китае, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Ранее Кристофер Нолан отказался выпускать «Довод» на международном рынке до премьеры в США. Таким образом он захотел поддержать кинотеатры в стране, которые потерпели убытки из-за пандемии.

Он также заявлял, что новый фильм лучше всего подходит к просмотру в кинотеатре. По его словам, опыт съёмок картины и результат отличаются от всего, что он делал со своей командой до этого, писал NEWS.ru.