Disney обновил даты выхода «Мулана» и «Новых Мутантов» в России

https://static.news.ru/photo/822d5256-db08-11ea-8599-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sachelle Babbar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кинокомпания Disney обновила даты в российский прокат игровой версии мультфильма «Мулан» и супергеройского блокбастера «Новые мутанты».

«Мулан» появится появится на больших экранах 4 сентября. 10 сентября зрителей ожидают «Новые Мутанты», сообщает «КиноПоиск».

В один день с лентой о супергероях должен выйти «Довод» Кристофера Нолана. Ранее картина была отложена неопределённый срок.

Кинокомпания Disney уже четыре раза переносила премьеру «Мулан». Фильм должны были показать сначала в марте, потом выход перенесли на июль, а потом — на август, писал NEWS.ru.