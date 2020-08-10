Disney обновил даты выхода «Мулана» и «Новых Мутантов» в России

Кинокомпания Disney обновила даты в российский прокат игровой версии мультфильма «Мулан» и супергеройского блокбастера «Новые мутанты».
«Мулан» появится появится на больших экранах 4 сентября. 10 сентября зрителей ожидают «Новые Мутанты»,
В один день с лентой о супергероях должен выйти «Довод» Кристофера Нолана. Ранее картина была отложена неопределённый срок.
Кинокомпания Disney уже четыре раза переносила премьеру «Мулан». Фильм должны были показать сначала в марте, потом выход перенесли на июль, а потом — на август, писал NEWS.ru.
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