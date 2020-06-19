Кристофер Нолан призвал смотреть «Довод» именно в кинотеатрах

https://static.news.ru/photo/ae50a6f0-b202-11ea-aea5-fa163e074e61_660.jpg Фото: imdb.com

Британский режиссёр Кристофер Нолан заявил, что его новый фильм «Довод» лучше всего подходит к просмотру в кинотеатре. Мировая премьера картины намечена на 16 июля.

Нолан передал послание участникам международной ярмарки кино CineEurope, в котором рассказал, что опыт съёмок картины и результат отличаются от всего, что он делал со своей командой до этого. Транскрипцию опубликовал Deadline.

Из всех фильмов, что я сделал, этот больше всего подходит для просмотра на большом экране. Эта та картина, изображением и звуком которой нужно наслаждаться именно в кинозале, и мы ждём с нетерпением, когда вы увидите, что мы создали, — заявил кинематографист.

Он также отметил, что исполнитель главной роли Джон Дэвид Вашингтон проделал невероятную работу, изображая протагониста в ленте.

Ранее Total Film опубликовал новые подробности из фильма «Довод». По сюжету главный герой охотится на выходца из России, который умеет контактировать с будущим, писал NEWS.ru.