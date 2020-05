Появились новые кадры и подробности фильма «Довод»

По сюжету, главный герой, роль которого исполнил Джон Дэвид Вашингтон, охотится на выходца из России, который умеет контактировать с будущим. Ему удаётся это не через путешествие во времени, а через его инверсию, сообщает издание.

Here's an exclusive look at Sir Kenneth Branagh as a Russian crim who can communicate with the future in #TENET https://t.co/fQGefLt5aV pic.twitter.com/0h3GWEmGGC