Появились новые кадры и подробности фильма «Довод»

https://static.news.ru/photo/275317de-a0d5-11ea-bc67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Warner Bros. Pictures/YouTube

Журнал Total Film опубликовал новые кадры из фильма «Довод» британского режиссёра Кристофера Нолана. Также появились подробности картины.

По сюжету, главный герой, роль которого исполнил Джон Дэвид Вашингтон, охотится на выходца из России, который умеет контактировать с будущим. Ему удаётся это не через путешествие во времени, а через его инверсию, сообщает издание.

Here's an exclusive look at Sir Kenneth Branagh as a Russian crim who can communicate with the future in #TENET https://t.co/fQGefLt5aV pic.twitter.com/0h3GWEmGGC — Total Film (@totalfilm) May 26, 2020

Это картина с большими амбициями и масштабами, который обращается к одному жанру, а именно шпионскому фильму, и пытается перенести его на какую-то новую территорию, чтобы вовлечь публику к путешествию, которого у неё раньше не было, и которого, возможно, она не ожидала, — заявил Нолан.

Ранее Джон Дэвид Вашингтон рассказал, что сцену со взрывом самолёта в «Доводе», снимали вживую. Он лично присутствовал на съёмочной площадке в этот момент, писал NEWS.ru.