«Даша бросит Веника с пятью детьми»: чего ждать от новых «Папиных дочек» Премьера 21-го сезона сериала «Папины дочки», который не выходил на экраны последние 10 лет, ожидается на СТС уже в 2023 году

Фото: START

Онлайн-кинотеатр START объявил о решении начать съемки 21-го сезона «Папиных дочек». Ожидается, что продолжение сериала выйдет на СТС осенью 2023 года. Работа над новыми сериями ведется в обстановке секретности, однако NEWS.ru удалось узнать, какой может быть главная сюжетная линия «Папиных дочек» 10 лет спустя и что думают о возвращении проекта его звезды.

Что говорят звезды «Папиных дочек» о продолжении сериала 10 лет спустя?

По занавес 2022 года онлайн-платформа START сообщила, что «культовый сериал „Папины дочки“ вернется на экраны спустя 10 лет». Режиссерское кресло займет Александр Жигалкин, снимавший часть серий предыдущих сезонов сериала. В телефонном разговоре с NEWS.ru Александр Жигалкин подтвердил информацию о возобновлении проекта, но отказался от комментариев, так как «по условиям контракта не имеет права разглашать информацию».

Фото: START

Заслуженный артист России Андрей Леонов, который ранее играл папу пяти дочек, и исполнительница роли старшей дочери Маши Мирослава Карпович также решили сохранить молчание. Актриса Елизавета Арзамасова, сыгравшая Галину Сергеевну, заинтриговала поклонников «Папиных дочек», выложив на личной странице в соцсетях фото первой страницы сценария новых серий. «Что-то намечается», — подписала снимок артистка. Актер Михаил Казаков, исполнивший роль влюбленного в Галину Сергеевну Ильи Полежайкина, в беседе с NEWS.ru сообщил, что он ничего не знает о съемках продолжения сериала. Игравшая бабушку главных героинь народная артистка России Ольга Волкова назвала новость о перезапуске «Папиных дочек» «мутной историей».

В пресс-службе телеканала СТС пообещали рассказать подробности старого-нового проекта в 2023 году. Представитель STARТ, в свою очередь, сообщил, что «съемки стартуют в самое ближайшее время». Кстати, работа над первыми «Папиными дочками» началась 13 июля 2007 года.

Всего в эфир вышло 20 сезонов и 410 серий. История про психотерапевта и его пять дочерей четырежды получала ТЭФИ, а за последние три года на каналах «СТС Медиа» собрала 1, 2 млрд просмотров. Вселенная «Папиных дочек» включает пять книг, две компьютерные игры и одну немецкую адаптацию «Полный дом дочек», — отметили в пресс-службе START сохраняющийся интерес к сериалу.

Как сложились судьбы «дочек» после съемок в сериале?

Телевизионный критик Александр Горбунов в беседе с NEWS.ru назвал «отдельным достоинством сериала» тот факт, что «Папины дочки» являются «целиком продуктом отечественного производства в отличие от других проектов СТС, которые были не менее успешными, однако всё-таки адаптациями западных киноисторий». В качестве примеров удачных иностранных калек он назвал такие сериалы, как «Моя прекрасная няня» и «Не родись красивой». Первый был адаптацией американского проекта и выходил на СТС с 2004 по 2009 год. Второй являлся российской версией колумбийской теленовеллы и был показан на СТС в 2005–2006 годах.

А «Папины дочки» — это изначально оригинальный российский проект. Что с учетом современных реалий выглядит весьма патриотично, — подчеркнул Горбунов.

Фото: START

Изначально на роль папы — психолога Сергея Васнецова, которого жена оставила с пятью разновозрастными дочками, был приглашен актер Александр Самойленко. Но он отказался от предложения, поскольку съемки предполагали плотный график, а Самойленко руководил продюсерской компанией по производству кино и сериалов и не мог совмещать эту работу с собственными съемками. В итоге он сыграл второстепенную роль стоматолога Антонова. Дочек кастинг-директоры проекта искали в актерских агентствах. Старшую дочь Машу сыграла уроженка Бердянска, выпускница Школы-студии МХАТ 22-летняя Мирослава Карпович, учившаяся на курсе заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого.

Роль девочки-гота Даши исполнила 16-летняя московская школьница Анастасия Сиваева. До «Папиных дочек» она участвовала в «Ералаше». Третьей дочкой — спортсменкой Женей — стала Дарья Мельникова, незадолго до начала съемок переехавшая с родителями в Москву из Омска. Сыгравшая Галину Сергеевну 12-летняя Елизавета Арзамасова к моменту начала съемок в «Папиных дочках» уже играла в нескольких постановках ведущих театров Москвы, включая МХТ им. Чехова (в спектакле «Человек-подушка» Кирилла Серебренникова). Также она снималась в кино и сериалах. На роль Пуговки утвердили пятилетнюю на тот момент москвичку Екатерину Старшову. На съемки девочку возила бабушка.

Фото: START

Судьбы актрис сложились по-разному. Мирослава Карпович сейчас играет в театре и занимается дубляжом мультфильмов. Два года назад СМИ сообщали о ее романе с актером Павлом Прилучным, который тогда со скандалом разводился со своей первой женой Агатой Муцениеце. Поклонники пары обвинили в разводе Карпович, однако позже Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян, а Мирослава пока по-прежнему не замужем.

Исполнительница роли Жени Дарья Мельникова за эти 10 лет успела создать семью с актером Артуром Смольяниновым, родить двоих детей, однако брак распался. Дарья закончила театральный институт имени М. С.Щепкина и служит в театре имени М. Ермоловой. Елизавета Арзамасова играет в кино и в театре, принимает участие в шоу «Ледниковый период» на Первом канале, которое продюсирует ее муж — заслуженный мастер спорта России Илья Авербух.

Анастасия Сиваева, как пояснил телекритик Александр Горбунов, «ушла из актерской профессии по личным обстоятельствам». Так что появление Даши в анонсированном СТС продолжении сериала, говорит эксперт, маловероятно. Под вопросом и участие в новом сезоне «Папиных дочек» Пуговки — Екатерины Старшовой. Она и раньше говорила, что не планирует связывать свою жизнь с кинематографом, а хочет заниматься наукой. По некоторым данным, Екатерина переехала за границу.

«Кастинг на роли новых дочек уже состоялся»

Сославшись на собственный источник в съемочной группе, Александр Горбунов сообщил NEWS.ru, что 21-й сезон «Папиных дочек» станет «не совсем продолжением сериала — это будет спин-офф» (ответвление от основного сериала, рассказывающее о том, что произошло с основными либо второстепенными героями за рамками основной истории. — NEWS.ru). Главным героем новых серий, по информации телекритика, «станет Веник» (эту роль сыграл актер Филипп Бледный). В предыдущих сериях «Папиных дочек» студент Бауманского университета Вениамин Васильев, или просто Веник, женился на Даше. В новых эпизодах, по версии Горбунова, авторы решили использовать такой литературный ход, как «закольцованный сюжет». Изначально сюжет сериала был построен на том, что мать ушла из семьи, оставив отца одного с пятью дочками. В спин-оффе, говорит эксперт, аналогичная история может произойти с Дашей и Веником.

Фото: START

В новых сериях, по моей информации, Даша уходит от Веника, тоже оставив его с пятью дочками. СТС любит «замыкать круги» на тему преемственности поколений. То, что кастинг на роли новых дочек уже состоялся, это я могу сказать вам точно, — подчеркнул телекритик.

Что касается атмосферы таинственности, которую стараются создать вокруг съемок авторы новых «Папиных дочек», то она, по мнению Горбунова, не более чем маркетинговый ход, поскольку «информация полунамеками с отсутствием подробностей — это идеальный способ подогреть зрительский интерес».