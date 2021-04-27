«Дом дракона»: начались съёмки приквела «Игры престолов»

https://static.news.ru/photo/a7c751c0-a776-11eb-bb2a-96000091f725_660.jpg Рис Иванс на чтении сценария Фото: House of the Dragon/twitter.com

Представители американского телеканала HBO заявили о начале съёмок фэнтези-сериала «Дом дракона» — приквела «Игры престолов», говорится в официальном Twitter проекта Game of Thrones.

Да воцарится огонь, — добавили кинодеятели.

Fire will reign #HouseoftheDragon is officially in production. Follow @HouseofDragon for all updates. pic.twitter.com/lc3dhIcm5u — Game of Thrones (@GameOfThrones) April 26, 2021

К публикации прикрепили закулисный снимок, где артисты и съёмочная команда сидят за столами, расставленными по кругу, и обсуждают ленту. Премьера сериала, основанного на книге Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», намечена на 2022 год. Действие развернётся за 300 лет до событий, показанных в «Игре престолов».

Остальные детали сюжета не раскрываются, но имена исполнителей некоторых главных ролей уже известны. Пэдди Консидайн сыграет короля Визериса Таргариена, Эмма Д’Арси — его наследницу, а Оливия Кук — королеву Алисенту Хайтауэр.

Накануне первые отзывы критиков на сериал Netflix «Тень и кость» появились в Сети. Многие считают, что новая фэнтези-история не уступает «Игре престолов» и может стать заменой успешного проекта. Оценки шоу, основанного на романах писательницы Ли Бардуго, оказались высокими: на сайте-агрегаторе Metacritic по сбору рецензий оно набрало 70 баллов и 100 возможных.

Ранее сообщалось, что сериал «Континенталь» — спин-офф боевика «Джон Уик» — анонсировали ещё в 2018-м. Авторы проекта заверили, что исполнитель роли Джона Уика — канадский актёр Киану Ривз — также снимется в ленте, несмотря на то что сюжет «Континенталя» разворачивается за 40 лет до событий блокбастера, но позже информация изменилась — персонаж Ривза, скорее всего, не появится в новой картине.