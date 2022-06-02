Бывшая жена Джонни Деппа прокомментировала решение суда

Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/Global Look Press

Джонни Депп

Бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд прокомментировала решение суда. Она разочарована решением присяжных, которые признали её виновной в клевете на актёра за статью о сексуальном насилии, пишет Reuters.

Херд после трёх дней обсуждения присяжными по итогам дела была признана виновной. Присяжные пришли к выводу, что актриса оговорила бывшего мужа и обязали её выплатить ему $15 млн.

Разочарование, которое я испытываю, превыше всяких слов. Гора доказательств, которую я представила, оказалась недостаточна против непропорциональной силы, влияния и власти моего бывшего мужа, — заявила Херд.

Больше всего, отметила экс-жена актёра, она разочарована тем, какое значение решение суда будет иметь «для других женщин». Она считает вынесенное решение «откатом от идеи», что насилие против женщины должно восприниматься серьёзно.

Мне грустно, что я проиграла, но еще грустнее мне от того, что я потеряла право говорить свободно и открыто, право, которое, я думала, что имела, будучи американкой, — написала в соцсети Херд, припомнив, что точно такой же иск она выиграла в Британии.

Джонни Депп и Эмбер Херд закрутили роман в 2011 году. а уже в 2014 году он сделал е й предлождение. Но в 2016 году Херд подала на развод, а после и в суд на мужа, обвинив его в насилии. В ходе судебных заседаний, которые транслировались в прямом эфире, выяснились крайне неприглядные подробности семейной жизни кинопары.

Ранее суд потребовал у актрисы возместить моральный ущерб в размере $15 млн. В свою очередь Джонни Депп также обязуется выплатить компенсацию в размере $2 млн. в связи с клеветой по одному из трёх пунктов.